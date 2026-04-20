1. Göppinger SV: "Diese Neuausrichtung ist ein wichtiger Schritt"

– Foto: Göppinger SV

Aufbruchsstimmung beim Göppinger Traditionsverein: Im Rahmen der Generalversammlung in der Vereinsgaststätte „Heimspiel unter den Kaiserbergen“ hat der Göppinger SV (GSV) eine umfassende Neuausrichtung eingeleitet. Mit jungen Gesichtern in zentralen Führungspositionen und der Erfahrung bewährter Urgesteine im Hintergrund rüstet sich der Oberligist für die kommenden Herausforderungen.





Verjüngung und personeller Umbruch im Vorstand

Beflügelt durch den jüngsten Auswärtssieg in Singen und mitten in einer aufreibenden Phase um den Klassenerhalt schafft der GSV abseits des Rasens Planungssicherheit. Die stark besuchte Mitgliederversammlung bestätigte nun die personelle Neuausrichtung, mit der die Weichen für die nächsten Jahren gestellt werden:



Mit Gent Cerimi (32) besetzt der Verein die Position des 2. Vorsitzenden hochkarätig neu. Der Master of Science und Inhaber der Gent-tech GmbH übernimmt die Nachfolge von Karl Vaihinger. Cerimi, der seit 2012 in 172 Partien als Spieler für die Rot-Schwarzen auf dem Platz stand und steht , vereint langjährige Vereinstreue mit fundierter wirtschaftlicher Kompetenz und unternehmerischem Know-how. „Ich danke Karl Vaihinger für seine Arbeit. Der GSV ist für mich eine Herzensangelegenheit. Jetzt gilt es, die Dynamik vom Spielfeld in die Vorstandsarbeit zu übertragen. Mein Ziel ist es, meine berufliche Erfahrung als Unternehmer zu nutzen, um den Verein strukturell und wirtschaftlich so weiterzuentwickeln, dass wir eine starke Zukunft vor uns haben.“



„Diese Neuausrichtung ist ein wichtiger Schritt, um den Göppinger SV zukunftsfähig aufzustellen. Wir setzen auf eine Mischung aus frischem Wind, Fachkompetenz und der unersetzlichen Erfahrung unserer Urgesteine.“ – Paul Lambert, 1. Vorsitzender.

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