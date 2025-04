1. Göppinger SV: "Die kollektive Aufbruchstimmung"

Die Aufarbeitung der Niederlage gegen Villingen

Der 1. Göppinger SV wusste nach der letzten Heimniederlage gegen Villingen, dass er den Fokus schnell auf das kommende Spiel legen musste. „Gleich am Sonntag haben wir den freien Tag genutzt, um das Spiel im Detail zu analysieren. Diese Erkenntnisse konnten wir dann ab Montag sofort in die Einheiten einbauen“, so Gianni Coveli über den Umgang mit der 1:6-Niederlage. Trotz des enttäuschenden Ergebnisses gab es jedoch viele positive Rückmeldungen aus dem Umfeld. Der Cheftrainer betont: „Trotz der Klatsche haben wir überragenden Zuspruch und viele aufmunternde, positive Rückmeldungen aus dem gesamten Umfeld erhalten. Das gibt Kraft und Mut für die bevorstehenden Aufgaben.“

Florian Mack, der Torwarttrainer des Göppinger SV, hebt hervor, wie wichtig die Unterstützung von außen für das Team ist: „Die kollektive Aufbruchstimmung, die durch den offenen Brief auf überragende Zustimmung gestoßen ist, hat uns sehr geholfen. Besonders die Göppinger Gesellschaft und viele Unternehmer haben uns ihre volle Unterstützung für die verbleibenden sechs Spiele zugesichert. Das stärkt uns ungemein.“

Fokus auf das Spiel in Gießen

Der Blick richtet sich nun auf das kommende Spiel gegen den FC Gießen, das am Samstag um 14 Uhr ansteht. Das Team aus Hessen belegt derzeit den 17. Platz, nur drei Punkte hinter dem GSV. „Es wird weiter jedes einzelne Spiel hart umkämpft sein. Auch das in Gießen. Keine Mannschaft kann es sich erlauben, sich zurückzulehnen. Jeder braucht die Punkte“, stellt Gianni Coveli fest. Der 1. Göppinger SV wird alles daran setzen, aus diesem Spiel einen Dreier zu holen.

„Wir wissen um die Stärke von Gießen. Sie haben mit Oliver Kovacic einen Scorer in ihren Reihen, der jederzeit für Gefahr sorgen kann“, sagt der Göppinger Coach und hebt den Neuzugang von den Offenbacher Kickers hervor.

Stärken und Schwächen des FC Gießen

Trotz der Platzierung von Gießen als Aufsteiger müssen sie keinesfalls unterschätzt werden. Sie haben in dieser Saison immer wieder Ausrufezeichen gesetzt und besonders gegen Spitzenteams wie die TSG 1899 Hoffenheim II gepunktet. „Gießen ist spielstark und treffsicher. Sie können jeden Regionalligisten erfolgreich bespielen“, warnt Coveli. Der Ex-Profi Michael Fink, der in der Vergangenheit unter anderem bei Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart spielte, hat das Team als Trainer bestens im Griff. Unter ihm sind die Gießener kompakt und gefährlich.

„Es wird ein hart umkämpftes Spiel werden. Wir müssen fokussiert bleiben und die Chance ergreifen, um wichtige Punkte zu holen“, sagt Torwarttrainer Florian Mack, der die Bedeutung dieses Spiels für den Klassenerhalt hervorhebt.

Der Weg zum Klassenerhalt

Der 1. Göppinger SV hat in dieser Saison schon viele Höhen und Tiefen durchlebt, doch vor allem eines gezeigt: eine enorme Widerstandskraft. „Wir haben uns über Jahre eine Resilienz aufgebaut und lassen uns durch Rückschläge nicht umwerfen. Der gegenseitige Respekt und das über Jahre gewachsene Vertrauen verleihen Rückhalt und Energie. Das vermitteln wir der Mannschaft als Trainerteam und werden voller Mut und Rückendeckung geschlossen in die bevorstehenden Aufgaben gehen“, erklärt Coveli.

Die positive Rückmeldung aus der Göppinger Gesellschaft und die Unterstützung der Fans geben dem Team zusätzliche Motivation. „Die Unterstützung durch die Fans und die Gönner, die uns ermöglichen, bestmöglich vorzubereiten, gibt uns einen weiteren Schub. Besonders in der letzten Etappe der Saison wollen wir alles für den Klassenerhalt investieren“, so Florian Mack. Auch der OB Alex Maier hat seine volle Unterstützung für die verbleibenden sechs Spiele zugesichert.

„Jeder Einzelne muss jetzt die persönlichen Befindlichkeiten hinten anstellen“, sagt Coveli, der zuversichtlich ist, dass das Team die nötige Mentalität an den Tag legen wird, um die verbleibenden Spiele erfolgreich zu bestreiten. „Wir haben in dieser Saison bereits viele schwierige Phasen überstanden. Es ist ein langer Marathon und keine Sprintstrecke. Aber wir sind bereit, alles zu geben.“

Personelle Situation

Personell muss der GSV weiterhin auf Tim Schraml, Jeffrey Idehen, Leon Braun und Noah Lulic verzichten. Weitere Ausfälle könnten kurzfristig möglich sein. Dennoch ist die Mannschaft gut vorbereitet und wird mit aller Entschlossenheit in das Spiel gehen.

Fazit und Ausblick

Die kommende Partie gegen den FC Gießen wird ein wahrer Gradmesser für den 1. Göppinger SV. Es geht darum, aus den Fehlern der vergangenen Spiele zu lernen und endlich die dringend benötigten Punkte zu holen. „Wir wissen, dass es noch 18 Punkte zu vergeben gibt. Die Saison ist noch lange nicht vorbei, und wir haben alles in der Hand, um unser Ziel, den Klassenerhalt, zu erreichen“, sagt Florian Mack mit Nachdruck.

Es bleibt abzuwarten, wie der GSV auf den Druck reagiert und ob es dem Team gelingt, die wichtige Reaktion nach der herben Niederlage gegen Villingen zu zeigen. „Wir werden weiterhin hart arbeiten, die richtigen Schlüsse ziehen und die letzten sechs Spiele mit voller Energie und Leidenschaft angehen“, versichert Coveli abschließend. Die Anreise zum Spiel in Gießen erfolgt bereits am morgigen Freitag mit Übernachtung zur bestmöglichen Vorbereitung. "Besten Dank an dieser Stelle für alle Gönner, welche uns dies möglich machen", so Florian Mack.