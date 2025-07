1. Göppinger SV: „Die Jungs können erhobenen Hauptes vom Platz gehen“

Kalte Dusche nach zwei Minuten

Der Pokalabend begann für den GSV alles andere als optimal. Nach einem scharfen Ball von rechts stand David Braig im Zentrum goldrichtig und verwertete zur frühen 0:1-Führung der Gäste – gerade einmal zwei Minuten waren gespielt. Sieben Minuten später war erneut Braig zur Stelle, scheiterte diesmal jedoch an Matthias Layer, der aus kurzer Distanz stark parierte.

Doch auch der zweite Gegentreffer ließ nicht lange auf sich warten: In der 12. Minute verlor Ex-Kickers-Stürmer Kevin Dicklhuber den Ball am eigenen Strafraum, und Flamur Berisha ließ sich die Chance nicht entgehen – 0:2.

Unterbrechung und erste Stabilisierung

In der 20. Minute musste die Partie für sechs Minuten unterbrochen werden, nachdem die Fahne des Linienrichters brach. Diese Pause tat dem GSV gut: Die Mannschaft von Mario Klotz fand besser in die Partie, brachte mehr Ruhe ins eigene Spiel und zeigte sich mutig im Vorwärtsgang.

Nach einem Freistoß von Henrick Selitaj in der 33. Minute konnten die Kickers noch souverän klären. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verzeichnete der GSV eine Serie von Ecken und Freistößen, darunter ein Kopfball von Maximilian Ziesche (44.) und ein Tor der Kickers nach Ecke, das jedoch wegen Foulspiels an Layer aberkannt wurde (45.+1). Dennoch fehlte weiterhin die letzte Durchschlagskraft.

Mehr Zugriff, aber keine Belohnung

Nach dem Seitenwechsel blieb der GSV zunächst unverändert. In der 48. Minute hatte Göppingen erneut eine gute Szene: Ein Freistoß von Dicklhuber landete über Umwege bei Ziesche, dessen Kopfball aber geblockt wurde.

Trainer Mario Klotz versuchte mit mehreren Wechseln frische Impulse zu setzen: Baroudi kam für Piljek (60.), Ubabuike für Ziesche (64.), Neziri für Lübke (69.) und Lekaj später für Frölich (83.). Die Bemühungen zeigten Wirkung – der GSV schob das Spielgeschehen mehr und mehr in die Hälfte der Kickers und erzeugte vor allem über Baroudi Druck. In der 74. Minute entstand eine undurchsichtige Billardaktion im Strafraum der Gäste, an der unter anderem Schmidts und Selitaj beteiligt waren. Die Kickers konnten in höchster Not klären.

Kececi fliegt – Kickers bringen Sieg über die Zeit

In der 84. Minute sah Oguzhan Kececi nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl gab sich Göppingen nicht geschlagen. Auch in der fünfminütigen Nachspielzeit blieb der GSV bemüht, doch die Kickers standen sicher und brachten den Vorsprung über die Zeit.

Klotz: „Wir waren sehr engagiert“

Göppingens Trainer Mario Klotz zog ein faires Fazit: „Wir haben uns sehr viel vorgenommen. Es war uns vom Grundsatz wichtig, lange die Null zu halten. Das ist uns leider nicht gelungen. Wir waren anschließend sehr bemüht und hatten viel Spielanteile. Leider ist uns der Anschlusstreffer nicht gelungen. Die Jungs können erhobenen Hauptes vom Platz gehen. Ab morgen gilt der Blick auf Ravensburg.“

Kickers-Trainer lobt das Gastgeberteam

Auch Kickers-Coach Marco Wildersinn hatte lobende Worte für den Gastgeber: „Es gibt leichtere Aufgaben, als nach Göppingen zu reisen. Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben anschließend im Großen und Ganzen nichts zugelassen. Ich bin sehr zufrieden mit der Null hinten. Heute sind wir froh, in die nächste Runde eingezogen zu sein. Jetzt möchten wir gut in die Regionalliga-Runde starten.“

Auf Augenhöhe trotz Rückstand

In der Schlussphase zeigte der GSV, dass er sich auch gegen einen Regionalligisten nicht versteckt. Das Team von Mario Klotz hielt in den Zweikämpfen dagegen, war taktisch gut eingestellt und hatte phasenweise sogar mehr Spielanteile. Es fehlte der entscheidende Punch im letzten Drittel, um die Partie nochmals spannend zu machen. Die Effizienz der Gäste machte letztlich den Unterschied.

Blick geht nach vorn

Trotz des Ausscheidens bleibt der Abend für den 1. Göppinger SV ein Mutmacher. Vor 1700 Zuschauern hielt die Mannschaft leidenschaftlich dagegen und zeigte, dass sie auf einem stabilen Fundament steht. Die Mannschaft hat sich in die Partie gekämpft, blieb trotz Rückstand diszipliniert und ließ sich auch durch die frühe Führung des Gegners nicht entmutigen.

Am kommenden Wochenende wartet nun der Start in die Oberliga-Saison gegen den FV Ravensburg. Ein Duell, auf das sich die Mannschaft bereits mit voller Konzentration vorbereitet. Der Pokalabend hat gezeigt: Der GSV ist bereit.