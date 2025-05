1. Göppinger SV: "Die Gefühle nach dem Siegtreffer waren sensationell"

Steinbach startet druckvoll – GSV kämpft sich in die Partie

Die Voraussetzungen vor der Partie waren klar: Für den 1. Göppinger SV zählt im Abstiegskampf jeder Punkt, während die ambitionierten Gastgeber aus Steinbach auf Kurs Top Vier lagen. Die Anfangsphase bestätigte die Kräfteverhältnisse zunächst deutlich.

Der TSV startete forsch, kombinierte sich nach vorne und sorgte über die rechte Seite mit Serkan Firat immer wieder für gefährliche Tiefenläufe. Schon nach wenigen Minuten verzeichnete Steinbach eine Eckenserie und erste klare Abschlüsse – doch Göppingens Torhüter Enrico Alejandro Piu parierte stark, unter anderem in einer 1:1-Situation gegen Goalgetter Justin Steinkötter (9.).

„In der ersten Hälfte war mir teilweise Angst und Bange“, gab Trainer Gianni Coveli später offen zu. Und auch Torwarttrainer Florian Mack bilanzierte ehrlich: „Wir gehen mit schmeichelhaftem 0:0 in die Pause. Steinbach mit klarem Übergewicht und sensationell herausgespielten Möglichkeiten.“

Göppingen zeigt Reaktion – und wird gefährlich

Doch das Coveli-Team ließ sich nicht abschütteln. Nach etwa 25 Minuten wurden die Gäste aktiver, führten mehr Zweikämpfe im Mittelfeld und verlagerten das Spiel zunehmend in die gegnerische Hälfte. Kurz vor der Pause fehlte beim letzten Pass von Bastian Frölich auf den freistehenden Henrick Selitaj nicht viel zur Führung.

Zur zweiten Halbzeit kam Maximilian Ziesche für Luca Piljek, und der GSV kam nun mit deutlich mehr Selbstvertrauen aus der Kabine. Trivunic verpasste freistehend im Strafraum nach einem tollen Zuspiel von Frölich das 0:1 nur knapp (46.), wenig später parierte Piu erneut überragend gegen Steinkötter (49.).

Spiel kippt – Göppingen wird dominanter

Mit zunehmender Spielzeit bekam Göppingen mehr Zugriff – und plötzlich Chancen in Serie. Adrian Freiwald scheiterte im Strafraum, Ziesche setzte einen Kopfball knapp drüber, und Kececi zielte aus dem Rückraum haarscharf vorbei. Der GSV war nun spielbestimmend – Steinbach wirkte platt und verlor zunehmend die Ordnung.

Auch Mohamed Baroudi belebte das Offensivspiel, zeigte trotz Verletzung immer wieder gefährliche Läufe. In der 85. Minute vergab er aus bester Position, kurz darauf im 1:1 gegen TSV-Keeper Kevin Ibrahim.

„Wir mussten anfangs durchs Feuer gehen und hatten viel Spielglück“, sagte später Siegtorschütze Denis Lübke. „In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel sukzessive gedreht und am Ende sogar deutliche Vorteile.“

Letzter Akt – und das große Happy End

Die Nachspielzeit begann, und noch einmal hatte Baroudi einen Abschluss aus spitzem Winkel – erneut scheiterte er am Torwart. Doch dann kam die 92. Minute: Baroudi zog durch, brachte einen Ball in den Rückraum, Lübke nahm Maß – und sein abgefälschter Schuss schlug unhaltbar im Netz ein. 1:0 für den GSV. Der Jubel kannte keine Grenzen.

„Im entscheidenden Moment musste ich einfach aufs Tor ballern und hatte dann auch noch das notwendige Glück“, so Lübke über seinen Treffer. „Die Gefühle nach dem Siegtreffer waren sensationell, dass wir weiter leben ist überragend.“

Und fast hätte der TSV Steinbach noch einmal zurückgeschlagen – doch der vermeintliche Ausgleichstreffer wurde wegen eines Handspiels abgepfiffen. Dann war Schluss. Göppingen hatte das Wunder vollbracht – und sich drei unermesslich wichtige Punkte gesichert.

Trainerstimmen mit Respekt – Coveli voller Stolz

Trainer Gianni Coveli war nach dem Schlusspfiff ergriffen: „Wir wussten um die unheimliche Schwere der Aufgabe heute. In der zweiten Halbzeit sind die Jungs sensationell mutig marschiert und haben sich Chancen in Hülle und Fülle erarbeitet. Heute bin ich stolz und glücklich, dass mein Team für ihren brutalen Glauben belohnt wurde.“

Steinbachs Trainer Hüsni Tahiri zollte Respekt: „In der ersten Halbzeit war es das alte Leid – wir haben die Chancen und machen sie nicht. In der zweiten Halbzeit war ein kompletter Knick erkennbar. Schlussendlich war es heute einfach nicht verdient. Alles Gute nach Göppingen für den Klassenerhalt.“

Die Tabelle – Göppingen bleibt im Spiel

Mit dem Dreier in Haiger verbessert sich der GSV auf 34 Punkte und steht punktgleich mit Mainz 05 II. „Wir überstehen eine massive Druckphase des TSV Steinbach-Haiger durch aufopferungsvollen Kampf und werden am Ende für den leidenschaftlichen Einsatz sensationell belohnt“, fasste Torwarttrainer Mack zusammen. „Das war mitunter heute einer der besten Gegner in der Regionalliga mit brutaler Qualität.“

Der 1. Göppinger SV hat sich zurückgemeldet. Mit Mut, Leidenschaft, Kampfgeist – und dem Glauben, der in dieser Saison zum wichtigsten Kapital geworden ist. Noch zwei Endspiele stehen an. Doch eins ist jetzt klar: Der GSV ist noch lange nicht erledigt.