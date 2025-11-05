1. Göppinger SV: „Der Aufwärtstrend gibt uns Mut“

Aufarbeitung der bitteren Niederlage in Oberachern

Nach dem unglücklichen 1:2 beim SV Oberachern herrschte beim 1. Göppinger SV Enttäuschung, aber auch eine gesunde Portion Selbstkritik. Florian Mack, Leitung Organisation und Kommunikation sowie Torwart-Trainer, findet klare Worte: „Die Auswärtsniederlage in Oberachern ist extrem bitter und tut weh. Wir sind sehr gut vorbereitet angereist und haben uns auch schnell in die Partie gearbeitet. Den frühen verletzungsbedingten Wechsel - Kevin Dicklhuber, Schambeinentzündung - konnten wir mit Lübbe sofort kompensieren."

Er ergänzt: "Der Matchplan ging in der ersten Hälfte voll auf, wir müssen die Halbzeitführung sogar deutlicher gestalten. Vielleicht war das im Nachhinein der Knackpunkt. Dass wir in der zweiten Halbzeit weniger investieren und der Gegner die Partie durch zwei taktische Fehler unsererseits dreht, ist sehr ärgerlich.“

Die Göppinger zeigten über weite Strecken eine kontrollierte und strukturierte Leistung, mussten sich aber erneut für ihren Aufwand nicht belohnen. Der Blick richtet sich nun nach vorn – auf das letzte Heimspiel der Hinrunde gegen die TSG Backnang.

Fokus und Feinarbeit in der Trainingswoche

In der Trainingswoche legte das Team besonderen Wert auf die Analyse der entscheidenden Szenen und eine konstruktive Aufarbeitung. Florian Mack betont: „Die entscheidenden Szenen in Oberachern haben wir offen und konstruktiv aufgearbeitet. Gleichzeitig nehmen wir wieder viel Positives aus der Partie mit und möchten genau darauf aufbauen. Der Aufwärtstrend aus den vergangenen Wochen gibt uns Mut, wir müssen weiter an Effizienz und Disziplin arbeiten, um die notwendigen Punkte einzufahren.“

Neben der taktischen Feinarbeit spielte auch die mentale Komponente eine Rolle. „Dazu gehört auch das gewisse Spielglück, aber das müssen wir uns hart zurück erarbeiten! Die verletzungsbedingten Ausfälle durch Dickl und Piu schmerzen natürlich sehr, hinter beiden steht ein großes Fragezeichen vor dem Heimspiel gegen Backnang“, so Mack weiter.

Ein Gegner mit Stabilität und Erfahrung

Mit der TSG Backnang reist ein erfahrener Oberligist an, der seit Jahren durch Kontinuität und eine kluge Kaderstruktur überzeugt. Gentian Lekaj, langjähriger Angreifer des GSV und ehemaliger Backnanger Spieler, kennt die kommenden Gäste bestens: „Sie werden trotz einiger Ausfälle sehr gut auf uns vorbereitet sein. Backnang zeichnet sich durch ihre ruhige und familiäre Struktur aus. Sie schaffen es immer wieder, talentierte Abgänge zu kompensieren und eine gute Mannschaft zu formen. Sie behaupten sich seit Jahren erfolgreich mit jungen Spielern in der Oberliga.“

Ausblick: Leidenschaft und Konsequenz gefragt

Für den 1. Göppinger SV ist das Heimspiel gegen Backnang mehr als nur eine Partie – es ist eine Chance, den eigenen Trend fortzusetzen und wichtige Punkte im Kampf um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld zu holen. Das Team will die positive Energie aus den letzten Wochen mitnehmen, die Fans mit Leidenschaft mitreißen und gleichzeitig die notwendige Konsequenz vor dem Tor zeigen.