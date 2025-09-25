1. Göppinger SV: "Davon sind wir überzeugt"

Der 1. Göppinger SV steht am 10. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg vor einer richtungsweisenden Partie. Am Samstag empfängt die Mannschaft den Aufsteiger Türkischer SV Singen im Stadion an der Hohenstaufenstraße. Nach der bitteren Niederlage in Karlsruhe will der GSV vor heimischem Publikum zurück in die Erfolgsspur. „Wir wissen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir das Momentum wieder auf unsere Seite bekommen, die Jungs sind gewillt diesen Bock endlich umzustoßen. Davon sind wir überzeugt“, betont Trainer Pavlos Osipidis.

Muster wiederholt sich Die jüngsten Auftritte des GSV weisen klare Parallelen auf. Gute Ansätze, viel Aufwand und Einsatz, doch kleine Fehler werden eiskalt bestraft. „Das Spiel beim KSC verlief sehr ähnlich, wie auch die Spiele davor. Wenn du 4 Tore bekommst, gibt es auch nichts schön zu reden. Aber die Wahrheit ist auch, dass wir kein schlechtes Spiel gemacht haben. Allerdings werden wir für Kleinigkeiten knallhart bestraft“, so Pavlos Osipidis. Mit dieser schonungslosen Analyse zeigt der Coach, dass das Problem weniger in der Spielidee, sondern in der Effizienz und in entscheidenden Momenten liegt.

Bittere Niederlage in Karlsruhe Das letzte Auswärtsspiel beim Karlsruher SC II war sinnbildlich für die vergangenen Wochen. Der GSV lag früh mit 0:2 zurück, kämpfte sich mit Leidenschaft zurück und schaffte durch Kevin Dicklhuber und Filip Milisic den Ausgleich. Am Ende fehlte jedoch die Kaltschnäuzigkeit, um die Partie zu drehen. Stattdessen schlug Karlsruhe spät zweimal zu und siegte 4:2. „Das Ergebnis in Karlsruhe ist natürlich sehr bitter. Vor allem, wenn man den Spielverlauf betrachtet, sich nach dem 0:2-Rückstand wieder zurück in die Partie kämpft und anschließend die Chancen auf Sieg da waren“, blickt Pavlos Osipidis zurück.

Intensive Trainingswoche

Die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den TSV Singen war geprägt von harter Arbeit und klaren Gesprächen. „Wir besprechen die Inhalte intern sehr ehrlich und klar an und das versuchen wir weiterhin in der Trainingswoche zu optimieren. Wir arbeiten inhaltlich unverändert an Abläufen und schrauben an unserem Mindset sowie unserer Mentalität“, erklärt Pavlos Osipidis. Die Mannschaft soll lernen, ihre Leistung noch konstanter und zielgerichteter auf den Platz zu bringen, um die immer wiederkehrenden Muster zu durchbrechen.

Fokus auf Heimstärke

Vor eigenem Publikum will der GSV unbedingt zurückschlagen. „Wir werden uns vollkommen gewissenhaft auf den Gegner einstellen und bestens vorbereiten.“ Gerade im Stadion an der Hohenstaufenstraße soll die Unterstützung der Fans wieder zum entscheidenden Faktor werden, um den nächsten Heimsieg einzufahren.

Der Gegner aus Singen

Mit dem Türkischen SV Singen gastiert ein Aufsteiger aus Südbaden in Göppingen, der zuletzt mit einem Sieg gegen den 1. FC Normannia Gmünd sowie einem Erfolg im Pokal aufhorchen ließ. Dass die Mannschaft in der Tabelle aktuell auf Rang 16 liegt, spielt für GSV-Trainer Pavlos Osipidis keine Rolle. „Dass der Gast aus Südbaden aktuell auf dem drittletzten Tabellenplatz steht, ist für uns absolut unbedeutend“, warnt Osipidis. „Dass Singen viel Qualität mit erfahrenen Oberligaspielern, unter anderem Villingen, besitzt, wird uns zusätzlich sensibilisieren.“

Anspruch und Realität

Als Regionalliga-Absteiger hat der 1. Göppinger SV höhere Ansprüche, als sie der derzeitige Tabellenplatz ausdrückt. Mit acht Punkten aus neun Spielen steht die Mannschaft auf Rang 14 und muss dringend punkten, um den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld nicht zu verlieren.

Der Blick nach vorne

Die Spieler und das Trainerteam sind sich einig: Entscheidend wird die Konsequenz in den kommenden Wochen sein.