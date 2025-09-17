1. Göppinger SV: "Das verschafft uns Klarheit und Ruhe"

Für den 1. Göppinger SV steht in der Oberliga Baden-Württemberg das Spiel beim Neuling Karlsruher SC II an. Das teilt der GSV dazu mit:
Rückblick auf das vergangene Heimspiel gegen Hollenbach
Wir sind alle nicht einverstanden mit dem Ergebnis. Dass wir das Spiel in den letzten 30 Minuten aus der Hand gegeben haben, schmerzt sehr. Wir alle wissen, dass wir uns in der Schlussphase so als Team nicht präsentieren dürfen.
Bis zur Pause müssen wir unsere Überlegenheit ausspielen und die Führung durch eine Vielzahl an Chancen deutlicher gestalten, um mehr Ruhe in die Partie reinzubekommen. Auch nach dem Wechsel hatten wir Topchancen, um zu erhöhen.
Dass wir nach dem 2:2 komplett den Faden verloren haben, wurde gewissenhaft aufgearbeitet. Es ist leider passiert, das ist menschlich. Wir sind alle sehr kritisch mit uns selbst ins Gericht gegangen und absolut gewillt, unsere Mentalität und Stärken als Kollektiv auf den Platz zu bringen. Wir möchten gemeinsam und schnellstmöglich in den bekannten Flow zurückzufinden.
Die Trainingswoche
Das Hollenbach Spiel haben wir aufgearbeitet und einen Haken drangesetzt. Der Fokus liegt nun voll und ganz auf der nächsten Aufgabe und die heißt: Karlsruhe. Wir müssen aktuell keinen Gedanken an die Tabelle verschwenden oder auf die Konkurrenz schauen, das ist vergebene Zeit. Es geht einzig und allein darum, hart und intensiv an uns zu arbeiten. Das verschafft uns Klarheit und Ruhe, was im Moment sehr wichtig ist.
Der kommende Gegner
Mit Karlsruhe erwartet uns nicht nur ein unberechenbarer Aufsteiger, sondern eben auch eine junge, hungrige Truppe. Zudem verfügen sie auch noch über Qualität. Mit Nico Engel haben sie einen erfahrenen Scorer, der weiß, wie man trifft. Und Coach Dietmar Blicker kennt die Oberliga aus den vergangenen Jahren bestens. Trotz alledem wird es hauptsächlich darum gehen, unsere Qualitäten sowie unsere eigenen Stärken auf den Platz zu bringen.