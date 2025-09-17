– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

1. Göppinger SV: "Das verschafft uns Klarheit und Ruhe" In der Oberliga steht die Begegnung beim Karlsruher SC II an.

Für den 1. Göppinger SV steht in der Oberliga Baden-Württemberg das Spiel beim Neuling Karlsruher SC II an. Das teilt der GSV dazu mit:

Rückblick auf das vergangene Heimspiel gegen Hollenbach Wir sind alle nicht einverstanden mit dem Ergebnis. Dass wir das Spiel in den letzten 30 Minuten aus der Hand gegeben haben, schmerzt sehr. Wir alle wissen, dass wir uns in der Schlussphase so als Team nicht präsentieren dürfen.

Bis zur Pause müssen wir unsere Überlegenheit ausspielen und die Führung durch eine Vielzahl an Chancen deutlicher gestalten, um mehr Ruhe in die Partie reinzubekommen. Auch nach dem Wechsel hatten wir Topchancen, um zu erhöhen. Dass wir nach dem 2:2 komplett den Faden verloren haben, wurde gewissenhaft aufgearbeitet. Es ist leider passiert, das ist menschlich. Wir sind alle sehr kritisch mit uns selbst ins Gericht gegangen und absolut gewillt, unsere Mentalität und Stärken als Kollektiv auf den Platz zu bringen. Wir möchten gemeinsam und schnellstmöglich in den bekannten Flow zurückzufinden.