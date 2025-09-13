1. Göppinger SV: "Danach geben wir das Spiel aus der Hand"

Der 1. Göppinger SV hat sein Heimspiel am 8. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg gegen den FSV Hollenbach mit 2:4 verloren. Vor 450 Zuschauern im Stadion an der Hohenstaufenstraße brachte Luca Piljek die Gastgeber zwar zweimal in Führung, doch die Gäste aus Hollenbach nutzten ihre Chancen und drehten die Partie in der zweiten Halbzeit. GSV-Trainer Pavlos Osipidis war nach dem Schlusspfiff enttäuscht: „Wir bekommen aus einem individuellen Fehler den Ausgleich und machen schnell wieder das 2:1. Leider sind wir momentan nicht im Flow und machen die Tore nicht.“

Doch die Freude währte nicht lange. Nur fünf Minuten später glich Hollenbach durch Hannes Scherer aus, der einen Elfmeter verwandelte. Vorausgegangen war ein Ballverlust von Chigaemezu Francis Ubabuike, den Jeffrey Idehen mit einem Foul im Strafraum zu stoppen versuchte. Trotz umstrittenen Strafstoßpfiffs stand es 1:1.

Starker Beginn des GSV wird belohnt Von Beginn an trat der GSV aktiv auf, suchte die Tiefe und erarbeitete sich früh gute Szenen. Hollenbach presste hoch, lauerte aber zunächst auf Umschaltmomente. Nach rund zehn Minuten gewann die Mannschaft von Trainer Pavlos Osipidis zunehmend die Kontrolle. In der 19. Minute folgte die Führung: Nach Ballgewinn von Luca Wöhrle zirkelte Luca Piljek den Ball gefühlvoll ins rechte Eck zum 1:0.

Schnelle Antwort des GSV

Die Reaktion der Göppinger ließ jedoch nicht auf sich warten. Direkt im Gegenzug sorgte erneut Luca Piljek für die Führung. Freistehend verwandelte er wuchtig ins linke Eck – 2:1 in der 26. Minute. In der Folge blieb der GSV spielbestimmend, Kevin Dicklhuber und Chigaemezu Francis Ubabuike scheiterten knapp, während die Defensive aufmerksam verteidigte. Mit einer Führung ging es in die Pause.

Hollenbach dreht nach der Pause auf

Die zweite Halbzeit begann mit einem offenen Schlagabtausch. Göppingen hatte in der 55. Minute die Riesenchance zum 3:1, als nach einem Freistoß gleich zwei Versuche von Gentian Lekaj und Filip Milisic spektakulär auf der Linie geklärt wurden. Diese ausgelassene Möglichkeit sollte sich rächen.

Im direkten Gegenzug konnte Matthias Layer einen Schuss von Hannes Scherer nur abklatschen, Marco Specht schob zum 2:2 ein. Von da an nahm die Partie eine entscheidende Wendung. „Aus einer Umschaltaktion kassieren wir wieder den Ausgleich. Danach geben wir das Spiel aus nicht erklärbaren Gründen aus der Hand“, analysierte Pavlos Osipidis später.

Individuelle Fehler leiten die Niederlage ein

Während Göppingen weiterhin den Vorwärtsgang suchte, erwiesen sich die Gäste aus Hollenbach als eiskalt. In der 76. Minute war es erneut Marco Specht, der zentral zum Abschluss kam und trocken zur 3:2-Führung traf. Das Stadion an der Hohenstaufenstraße war geschockt.

Doch es sollte noch schlimmer kommen. In der 86. Minute setzte Niklas Dörr den Schlusspunkt. Nach einem Eckball köpfte er zunächst an den Pfosten, schob den Ball im Nachsetzen aber endgültig über die Linie. Mit dem 2:4 war die Partie entschieden.

Effizienz schlägt Aufwand

Die bittere Erkenntnis aus Göppinger Sicht: Viel Aufwand, große Leidenschaft, aber keine Punkte. Hollenbach nutzte fast alle Chancen, während der GSV trotz spielerischer Überlegenheit nicht die nötige Effizienz auf den Platz brachte. „Wir haben nicht gut verteidigt“, brachte Osipidis das Problem auf den Punkt.

Fazit und Ausblick

Der GSV muss die Niederlage schnell abhaken und sich neu sortieren. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie spielerisch und kämpferisch mithalten kann, doch die entscheidenden Fehler in der Defensive und die mangelnde Chancenverwertung kosten aktuell Punkte. Vor den kommenden Aufgaben gilt es, diese Schwächen abzustellen. Denn klar ist: Nur mit mehr Effizienz wird der 1. Göppinger SV in der Oberliga wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.