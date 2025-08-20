1. Göppinger SV: "Da müssen wir aufmerksam sein"

Der 1. Göppinger SV fiebert dem Stauferderby in der Oberliga entgegen. Am Freitagabend trifft die Mannschaft von Trainer Mario Klotz im WWG-Sportpark auf den 1. FC Normannia Gmünd. Es ist ein besonderes Duell, das sportlich wie emotional große Bedeutung besitzt.

GSV-Verteidiger Henrick Selitaj, einst selbst bei der Normannia aktiv, fasst die Stimmung im Team so zusammen: „Der Saisonstart war für uns alle sehr wichtig, und ich finde, wir sind gut reingekommen. Das 5:0 zuhause war natürlich ein Statement – nicht nur vom Ergebnis her, sondern auch von der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind. Das gibt uns Selbstvertrauen und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Dieser Erfolg hat die Göppinger nicht nur in der Tabelle verbessert, sondern vor allem das Selbstvertrauen gestärkt. Mit nun vier Punkten rangiert der GSV auf Platz acht und liegt damit direkt hinter der Normannia, die ebenfalls vier Zähler aufweist.

Ein Heimsieg als Befreiungsschlag Nach einem schwierigen Auftakt mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen war der 5:0-Erfolg gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen ein deutlicher Befreiungsschlag. Trainer Mario Klotz sah darin den Schlüssel, um die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen: „Der Sieg und insbesondere die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind hat uns natürlich gut getan. Wir haben unsere Vorgaben konsequent umgesetzt, sind defensiv stabil und kompakt gestanden und haben offensiv immer wieder spielerische Lösungen gefunden und so Chancen kreiert. Der Grundstein war und ist unsere mannschaftliche Geschlossenheit.“

Selitaj vor Rückkehr an alte Wirkungsstätte

Besonders im Fokus steht Henrick Selitaj, der in seiner zweiten Saison für den GSV spielt und nun auf seinen Ex-Verein trifft. Für ihn ist die Begegnung mehr als ein normales Ligaspiel: „Natürlich ist es etwas Besonderes, gegen den Ex-Verein zu spielen. Aber für mich zählt jetzt nur Göppingen und das Ziel, das Spiel zu gewinnen. Gmünd ist eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf – sie haben Qualität und können gefährlich werden. Trotzdem glaube ich fest an unsere Stärke und daran, dass wir mit voller Konzentration die drei Punkte holen können.“

Seine Worte unterstreichen die Zielstrebigkeit des gesamten Teams, das den Schwung aus dem Kantersieg mitnehmen will.

Die Trainingswoche als Grundlage

Um auf den Derbygegner optimal vorbereitet zu sein, setzte der GSV in der Woche erneut auf hohe Intensität. „Wir arbeiten weiterhin an unseren Abläufen, halten die Trainingsintensität hoch und bereiten uns auf unseren nächsten Gegner vor“, erklärt Mario Klotz. Dabei lag der Fokus nicht nur auf der Defensive, sondern auch auf dem mutigen Spiel nach vorne, das zuletzt zum Erfolg geführt hatte.

Die Herausforderung Normannia Gmünd

Die Normannia hat nach drei Spieltagen wie der GSV vier Punkte auf dem Konto und belegt Platz sieben. Mit sieben Treffern stellt das Team zudem eine der besseren Offensivreihen. Besonders im Blickpunkt steht Stürmer Alexander Aschauer. Trainer Klotz warnt eindringlich vor seiner Qualität: „Gmünd ist bekannt für eine intensive Spielweise und wird versuchen unser Spiel zu unterbinden. Auch verfügen sie über Spieler mit hoher individueller Qualität, allen voran Alexander Aschauer, einen der besten Stürmer der Liga. Da müssen wir aufmerksam sein.“

Gerade dieser Derbycharakter mache die Partie so brisant: „Für uns gilt, von Beginn an präsent zu sein, die Zweikämpfe anzunehmen, um dann unsere spielerischen Stärken zu entfalten. Wir wollen unseren positiven Trend bestätigen und fortsetzen.“

Individuelle Situation von Henrick Selitaj

Neben den mannschaftlichen Themen gibt auch die persönliche Situation von Henrick Selitaj Anlass zu Diskussionen. Er kämpfte zuletzt mit einer Adduktorenzerrung und trainierte individuell. Dennoch zeigt er sich optimistisch: „Ich fühle mich in Göppingen sehr wohl, die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Ich spüre, dass ich hier eine wichtige Rolle übernehmen kann und möchte mit meiner Leistung vorangehen. Mein persönliches Ziel ist es, konstant gute Spiele abzuliefern und meinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir als Team erfolgreich sind.“

Derby als Standortbestimmung

Mit Blick auf die Tabelle verspricht das Duell eine richtungsweisende Begegnung. Während Spitzenreiter VfR Aalen und TSV Essingen bereits mit jeweils neun Punkten davongezogen sind, kämpfen Gmünd und Göppingen darum, den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Für den GSV bedeutet das Derby die große Chance, mit einem Auswärtssieg sowohl die eigene Position zu verbessern als auch den direkten Konkurrenten zu überholen.

Vor dem Derby

Die Ausgangslage könnte kaum spannender sein: Zwei Mannschaften mit identischer Punktzahl, ein Derby mit besonderer Brisanz und zwei Teams, die ihre Stärken in den letzten Spielen angedeutet haben. Für den GSV geht es darum, den Aufwärtstrend nach dem klaren Heimsieg fortzusetzen und dabei die Tugenden auf den Platz zu bringen, die Trainer Mario Klotz so betont.

Henrick Selitaj bringt die Stimmung im Team auf den Punkt: „Das 5:0 zuhause war ein Statement. Das gibt uns Selbstvertrauen und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Mit dieser Einstellung und der Vorfreude auf ein Derby, das Tradition und Emotion verbindet, will der GSV in Gmünd bestehen.