1. Göppinger SV brennt auf den Sieg: "Freitagabend, Flutlicht, Derby"

Die Vorfreude im Lager der Göppinger ist förmlich greifbar. Es ist jenes Kribbeln, das nur ein Derby unter besonderen Bedingungen auslösen kann. Co-Trainer Pavlos Osipidis bringt die emotionale Lage auf den Punkt: „Freitagabend, Flutlicht, Derby, einige Zuschauer werden erwartet. Wir freuen uns natürlich auf dieses Spiel.“ Es ist ein Termin, der im Kalender der Fans rot markiert ist. Die Atmosphäre verspricht eine Mischung aus Leidenschaft und sportlicher Rivalität, die den Amateurfußball in seiner reinsten Form repräsentiert.

Endlich wieder echtes Grün unter den Stollen

Ein entscheidender Faktor für die Partie wird der Untergrund sein. Nach den langen Wochen der Winterpause, in denen man sich auf harten und oft unberechenbaren Kunstrasenplätzen fit halten musste, kehrt der Fußball dorthin zurück, wo er hingehört: auf den Naturrasen. „Zwei Mannschaften, die natürlich nach einer langen Winterpause auf dem Kunstrasen jetzt wieder auf dem Rasen agieren können. Das wird bestimmt ein heiß umkämpftes Spiel. Unser Anspruch ist es natürlich, dieses Spiel zu gewinnen“, erklärt Pavlos Osipidis.

Ein Kader findet zur neuen Stärke zurück

Die personellen Vorzeichen für den 1. Göppinger SV haben sich pünktlich zum Derby deutlich verbessert. Die medizinische Abteilung leistete in den vergangenen Tagen ganze Arbeit, was den Handlungsspielraum des Trainerstabs erheblich erweitert. Pavlos Osipidis blickt optimistisch auf die Trainingswoche zurück: „Wir durften diese Woche einige angeschlagene Spieler wieder im Training begrüßen. Das sorgt natürlich auch für weitere Optionen.“ Diese Rückkehrer könnten in einem engen Spiel wie gegen die Normannia das Zünglein an der Waage sein. „Und somit sind wir gut vorbereitet und freuen uns. Wir möchten den ersten Sieg im neuen Jahr einfahren“, ergänzt der Co-Trainer kämpferisch.

Die Lehren aus dem Remis in Bietigheim

Der Blick zurück auf das vergangene Wochenende lässt eine Mischung aus Erleichterung und Tatendrang zurück. Beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen reichte es für die Göppinger nur zu einem 1:1-Unentschieden. Vor 100 Zuschauern geriet man in der 45. Minute durch einen Treffer von Emre Yalcin in Rückstand. Erst spät belohnte sich das Team für den Aufwand, als Filip Milisic in der 76. Minute einen Foulelfmeter sicher zum Ausgleich verwandelte. Dieses Erlebnis hat den Hunger der Mannschaft nur noch vergrößert.

Erinnerungen an den triumphalen Erfolg im Hinspiel

Dass man den 1. FC Normannia Gmünd schlagen kann, hat das Hinspiel eindrucksvoll bewiesen. Damals sahen 900 Zuschauer eine Göppinger Mannschaft, die sich auf fremdem Terrain mit 0:2 durchsetzte. Luca Piljek brachte den SV in der 39. Minute in Führung, ehe Antonio Babic in der 60. Minute für die Entscheidung sorgte. Diese Bilder des Jubels sind noch in den Köpfen der Spieler präsent. Es gilt, diese Souveränität nun vor den eigenen Fans zu wiederholen. Die Normannia wird jedoch auf Revanche sinnen, was die Brisanz dieses 21. Spieltags zusätzlich befeuert.

Die Tabellensituation als zusätzlicher Motivator

Ein Blick auf die aktuelle Tabelle der Oberliga verdeutlicht die tabellarische Relevanz dieses Duells. Der 1. Göppinger SV, momentan auf dem 9. Tabellenplatz mit 25 Punkten und einem Torverhältnis von 34:27, will den Anschluss an das obere Mittelfeld wahren. Die Gäste vom 1. FC Normannia Gmünd rangieren mit 21 Punkten auf dem 14. Platz. Ein Sieg im Derby könnte für den GSV also einen wichtigen Sprung bedeuten.

Mission Heimsieg: Alles für die ersten drei Punkte 2026

Die Marschroute ist klar definiert: Der erste Dreier des Jahres soll her. Mit der Unterstützung der Fans, der Rückkehr auf den geliebten Rasen und der Gier auf den Derbysieg will der 1. Göppinger SV den Punktverlust aus der Vorwoche vergessen machen. Wenn am Freitagabend das Flutlicht angeht, zählt nur noch die Leistung auf dem Platz.