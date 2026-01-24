1. Göppinger SV bleibt ohne Treffer, aber nicht ohne Erkenntnisse

Der zweite Test der Wintervorbereitung bringt für den 1. Göppinger SV keinen Sieger und keine Tore, wohl aber neue Eindrücke. Gegen den Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen endet die Partie 0:0. Das Ergebnis wirkt nüchtern, der Auftritt liefert dennoch wichtige Hinweise – und lenkt den Fokus früh auf das nächste Testspiel.

Das heutige Testspiel markiert für den 1. Göppinger SV die zweite Standortbestimmung nach der Winterpause. Gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen entwickelt sich eine Partie, die von Ordnung, Laufarbeit und Geduld geprägt ist. Beide Mannschaften agieren diszipliniert, lassen nur wenige klare Abschlüsse zu und legen den Schwerpunkt auf Struktur statt Risiko. Für Göppingen ist es ein Spiel, das weniger von Höhepunkten als von kontrollierten Abläufen lebt.

Der Oberligist bemüht sich, das Spiel aus einer stabilen Grundordnung heraus aufzubauen. Phasenweise gelingt es, Druck zu erzeugen und das Geschehen in die gegnerische Hälfte zu verlagern. Die letzte Konsequenz im Abschluss fehlt jedoch. Calcio Leinfelden-Echterdingen hält dagegen, verteidigt aufmerksam und verhindert, dass sich klare Torchancen entwickeln. So bleibt die Begegnung über weite Strecken ausgeglichen. Am Ende steht ein torloses Unentschieden. Das zweite Testspiel der Vorbereitung endet ohne Treffer, aber nicht ohne Aussage. Das Ergebnis zeigt, dass die defensive Ordnung trägt, macht aber ebenso deutlich, wo noch Entwicklungspotenzial liegt. In dieser Phase der Vorbereitung ist das Remis kein Rückschritt, sondern Teil eines Prozesses, der bewusst über mehrere Etappen angelegt ist.