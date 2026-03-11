1. Göppinger SV beim VfR Aalen: "Wissen genau, worauf es ankommt"

Die Atmosphäre sorgt bei den Akteuren für zusätzliches Adrenalin. Göppingens Co-Trainer Pavlos Osipidis macht keinen Hehl daraus, wie sehr diese Begegnung die Sinne schärft: „Ein Auswärtsspiel in so einem Stadion vor so einer Kulisse macht natürlich immer Spaß, wenn es gegen den Tabellenführer geht.“ Es ist die Bühne, auf der sich der SV beweisen will. Man ist sich bewusst, dass man hier nicht nur gegen elf Gegenspieler, sondern auch gegen die lautstarke Unterstützung der heimischen Fans ankämpfen muss. Doch genau diese Herausforderung ist es, die den Reiz dieses 23. Spieltags ausmacht.

Der Blick auf die Tabelle und die jüngsten Ergebnisse der Gastgeber flößt jedem Gegner Respekt ein. Der VfR Aalen thront mit 51 Punkten an der Spitze und scheint unaufhaltsam Richtung Regionalliga zu marschieren. „Man muss anerkennen: Der VfR Aalen macht das einfach richtig gut dieses Jahr. Sie stehen zu Recht da oben und gehören natürlich auch mindestens eine Liga höher. Sie sind auch nach der Winterpause sehr erfolgreich und sehr torreich gestartet“, analysiert Pavlos Osipidis den Gegner. Die Offensivkraft der Aalener, die bereits 50 Saisontore erzielt haben, stellt die Göppinger Defensive vor eine Mammutaufgabe.

Verarbeitung des jüngsten Heimspiel-Frusts

Die Vorbereitung auf diesen Kracher findet im Schatten einer schmerzhaften Niederlage statt. Am vergangenen Wochenende unterlag der 1. Göppinger SV im Heimspiel dem TSV Essingen mit 0:1. Vor 900 Zuschauern reichte eine dominante Leistung nicht aus, da Erman Kilic in der 62. Minute für die Gäste traf. Besonders bitter: In der 90. Minute sah Mergim Neziri auch noch die Rote Karte.

Erinnerungen an den Punktgewinn im Hinspiel

Dass der Tabellenführer verwundbar ist, bewies der GSV eindrucksvoll in der ersten Saisonhälfte. Vor 1600 Zuschauern trotzte man dem VfR Aalen ein 1:1 ab. Damals brachte Benjamin Kindsvater die Gäste in der 28. Minute in Führung, doch Adrian Freiwald sorgte in der 48. Minute für den vielumjubelten Ausgleich. Es war ein Spiel auf Messers Schneide, das durch die Rote Karte gegen Oguzhan Kececi kurz vor Schluss (88.) eine zusätzliche dramatische Note erhielt. Dieses Unentschieden dient nun als Blaupause: Göppingen weiß, dass man mit Leidenschaft und taktischer Disziplin auch gegen den Spitzenreiter bestehen kann.

Klarer Fokus auf die Herkulesaufgabe

Trotz der Außenseiterrolle herrscht im Göppinger Lager kein Zweckpessimismus. Man fährt nicht nach Aalen, um die Punkte kampflos abzugeben. „Somit kommt eine Aufgabe auf uns zu. Wir freuen uns auf dieses Spiel und wissen genau, worauf es ankommt“, gibt sich Pavlos Osipidis entschlossen. Die Mannschaft muss die Fehler aus dem Essingen-Spiel abstellen und über die volle Distanz konzentriert bleiben. In der Tabelle steht der GSV mit 26 Punkten auf dem 11. Platz, punktgleich mit dem 1. CfR Pforzheim und der TSG Backnang. Um nicht weiter in Richtung der gefährlichen Zone abzurutschen, wäre ein Punktgewinn in Aalen Gold wert.