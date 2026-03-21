1. Göppinger SV: "Auch wenn für uns definitiv mehr drin gewesen wäre"

Der Nachmittag begann für den 1. Göppinger SV durchaus vielversprechend. In einer defensiv stabilen Grundordnung hielten die Hausherren dem Druck der Mannheimer zunächst stand. In der 33. Spielminute belohnte sich die Coveli-Elf für ihren Fleiß: Luca Piljek erzielte das vielumjubelte 1:0. In diesem Moment schien eine Überraschung möglich. Doch die Freude währte nur kurz, denn die Antwort der Kurpfälzer folgte prompt. Nur zwei Minuten später, in der 35. Minute, glich Jannik Marx für den VfR Mannheim zum 1:1 aus und dämpfte die Göppinger Euphorie noch vor dem Seitenwechsel.

Nach dem Wiederanpfiff zeigte der Favorit, warum er berechtigte Ansprüche auf den Aufstieg erhebt. Mannheim erhöhte die Schlagzahl. In der 49. Minute drehte Pasqual Pander die Partie zugunsten der Gäste und markierte das 1:2. Göppingen versuchte zu reagieren. Doch die Abgeklärtheit der Gäste verhinderte ein Comeback. In der 78. Minute sorgte Luca Stellwagen mit dem 1:3 für die Vorentscheidung.

Analyse der Details und des Qualitätsunterschieds

Trotz der Niederlage war die Leistung des Gastgebers keineswegs enttäuschend. Co-Trainer Daniel Budak ordnete das Geschehen nach dem Schlusspfiff sachlich ein: „Es war wieder kein schlechtes Spiel von uns, aber in den Details hat man den Qualitätsunterschied gesehen – vor allem in der Ballverarbeitung und in der Box. Da haben die Mannheimer ihre Chancen einfach konsequenter genutzt.“ Die Gäste aus Mannheim agierten schlichtweg effektiver vor dem Tor. „Am Ende ist der Sieg für Mannheim verdient, auch wenn für uns definitiv mehr drin gewesen wäre“, bilanzierte Daniel Budak.

Prekäre Lage im Tabellenkeller der Oberliga

Der Blick auf das Tableau der Oberliga Baden-Württemberg schmerzt aus Göppinger Sicht zunehmend. Während der VfR Aalen mit 54 Punkten führt und der VfR Mannheim mit 52 Zählern dicht auf den Fersen bleibt, findet sich der 1. Göppinger SV auf dem 14. Tabellenplatz wieder. Mit 26 Punkten rangiert der Regionalliga-Absteiger nur noch knapp vor dem 1. FC Normannia Gmünd und dem FSV Hollenbach (beide 24 Punkte).

Fokus auf das richtungsweisende Duell in Hollenbach

Viel Zeit zum Hadern bleibt der Mannschaft nicht. Die nächste Aufgabe führt den Verein in die Ferne, wo ein direktes Duell gegen einen Tabellennachbarn wartet. Am Samstag, 28.03.2026, um 15 Uhr gastiert der 1. Göppinger SV beim FSV Hollenbach. In diesem Spiel wird es darauf ankommen, die von Daniel Budak angesprochenen Details in der Box besser zu lösen und die eigene Dominanz wieder in Punkte umzumünzen. Es ist eine Begegnung, in der Tugenden wie Kampfgeist und Leidenschaft gefragt sind, um den Negativtrend zu stoppen und den Anschluss an das untere Mittelfeld der Liga zu wahren.