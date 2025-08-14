1. Göppinger SV: „Am Samstag muss der erste Sieg her! Egal wie.“

Bilanz nach zwei Spieltagen

Nach zwei Spieltagen rangiert der 1. Göppinger SV mit einem Punkt auf dem 14. Tabellenplatz. Zum Auftakt gab es eine 1:3-Heimniederlage gegen den FV Ravensburg, gefolgt vom 0:0 beim FC Nöttingen. Der kommende Gegner FSV 08 Bietigheim-Bissingen steht ebenfalls bei einem Zähler, holte diesen beim 2:2-Unentschieden gegen den SSV Reutlingen und unterlag am vergangenen Wochenende in Villingen mit 0:1. Beide Teams haben also noch keinen Sieg in dieser Saison einfahren können – die Partie am Samstag bietet somit für beide Seiten die Chance, den Knoten zu lösen.

Analyse des letzten Spiels

Beim Auswärtsspiel in Nöttingen zeigte der GSV eine klare Steigerung im Vergleich zur Auftaktniederlage. Die Mannschaft begann aggressiv, setzte den Gegner früh unter Druck und dominierte die ersten 25 Minuten. Am Ende stand ein 0:0.

Intensive Trainingswoche

Der Fokus in dieser Woche lag klar darauf, die Abschlussschwäche abzustellen. „Schritt für Schritt werden wir weiter an uns arbeiten, um auch unsere herausgespielten Chancen zu nutzen und somit nach vorne die nötige Abschlussqualität zu entwickeln“, erklärt Trainer Mario Klotz. Die Einheiten unter der Woche seien intensiv und konzentriert gewesen. Dabei wurde nicht nur am Offensivspiel gefeilt, sondern auch die Kompaktheit im Defensivverbund weiter geschärft.

Persönliche Verbindung des Trainers zum Gegner

Für Klotz ist das Duell gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten. „Zugegeben ist meine persönliche Verbindung dorthin nach wie vor groß, schließlich durfte ich dort als Spieler und Co-Trainer einige schöne Jahre erleben. Im Hinblick auf das kommende Spiel ruhen diese Freundschaften jedoch.“

Einschätzung des Gegners

Der Göppinger Trainer weiß genau, was seine Mannschaft am Samstag erwartet: „Mit Bissingen erwartet uns ein Gegner, der aus einer kompakten Defensive heraus agiert und gezielt auf schnelle Umschaltmomente setzt. Trotz des Umbruchs verfügt die Mannschaft nach wie vor über erfahrene Spieler mit individueller Klasse, welche durch junge, talentierte Spieler ergänzt wurden.“ Für den GSV bedeutet das: von der ersten Minute an hochkonzentriert sein und das eigene Spiel konsequent durchziehen.

Stimme aus der Mannschaft

Auch Verteidiger Levin Steinbrenner, der aktuell mit einer Adduktorenzerrung zu kämpfen hat, richtet den Blick optimistisch nach vorne: „Der Saisonstart ist natürlich anders wie geplant verlaufen. Das macht aber nichts. Wir kennen unsere Ziele und für das werden wir bis zum Ende der Saison kämpfen.“ Zu seiner persönlichen Situation sagte er: „Ich habe aktuell eine Adduktorenzerrung und diese Woche individuell trainiert. Stand jetzt bin ich auf einem guten Weg und kann wieder 100 % geben. Ob es für Samstag reicht, kann ich noch nicht sagen.“ Über das anstehende Spiel findet er klare Worte: „Am Samstag muss der erste Sieg her! Egal wie.“

Ziel: Den ersten Saisonsieg einfahren

Die Marschroute ist klar: vor heimischem Publikum will der GSV die Initiative ergreifen, das Spiel bestimmen und endlich den ersten Sieg einfahren. Die positiven Eindrücke aus Nöttingen sollen als Fundament dienen, auf dem am Samstag aufgebaut wird. „Unabhängig vom Gegner wollen wir uns auf unsere eigene Leistung fokussieren und vor heimischer Kulisse alles daransetzen, die Punkte hier zu behalten“, betont Trainer Mario Klotz.