1. Frauen von Vorwärts Spoho entführen drei wichtige Punkte Bei wunderbarem Fußballwetter erkämpfte sich Vorwärts Spoho I einen 2:3 Auswärtssieg gegen die Zweitvertretung vom FSV Gütersloh.

Nach dem Anpfiff in der Tönnies Arena fanden die Kölnerinnen schnell ins Spiel und machten deutlich, dass sie heute nicht umsonst die weite Fahrt angetreten sein wollten. Allerdings schafften die Gäste es nicht, weiterhin selbstsicher und konsequent zusammen zu spielen. Die Heimmannschaft stellte die Domstädterinnen vermehrt vor Probleme. Mit vielen langen Bällen und frühem Pressing erhöhte Gütersloh nach und nach den Druck und Vorwärts Spoho gelang es nur bedingt, zurück ins Spiel zu finden.

In der 28. Minute starteten die Rheinländerinnen jedoch einen erfolgreichen Gegenangriff. Vorwärts Spoho kombinierte sich schnell nach vorne und so war es die flinke Suzanne Clysters, die den Ball auf der rechten Seite behauptete und der im Zentrum mitgelaufenen Antje Blumhagen servierte, die gekonnt zum 0:1 einnetzte. Nur wenige Minuten später missglückte es, die Gegnerinnen vom eigenen Tor fernzuhalten, sodass Gütersloh nach einer Ecke den 1:1 Ausgleichtreffer erzielen konnte.

In der zweiten Hälfte wollte die Erstvertretung von Vorwärts Spoho die Partie wieder an sich reißen, sicherer und überlegter das Spiel aufbauen und konsequenter nach vorne spielen. Die Gastgeberinnen machten Vorwärts Spoho jedoch erneut einen Strich durch die Rechnung und nutzten die Fehler im Kölner Spielaufbau in der 49. Minute für den 2:1 Führungstreffer.

Nachdem die Mädels von Vorwärts Spoho vergangene Woche bereits bewiesen hatten, dass sie auch einen Rückstand wieder aufholen können, versuchten sie auch in Gütersloh weiterhin in die eigenen Stärken zu vertrauen. Die Kölnerinnen ließen den Ball nun besser in den eigenen Reihen laufen und gelangten schließlich über die mitgelaufene Hannah Lorbach gefährlich nah vor das Tor der Gütersloherinnen. Nachdem Michelle Fischer nach der Flanke von Lorbach noch knapp an der Latte scheiterte, fasste sich Antje Blumhagen ein Herz und zimmerte den darauffolgenden Abpraller eiskalt zum 2:2 ins Tor des FSV.