1. FFC Turbine Potsdam: Zum Auftakt geht es gegen den FC Ingolstadt

Mit großer Vorfreude blickt der 1. FFC Turbine Potsdam auf die Hinrunde der Saison 2025/26 in der 2. Frauen-Bundesliga. Während die genauen Anstoßzeiten noch nicht final terminiert sind, ist die Reihenfolge der Spieltage bereits bekannt – und die verspricht Spannung pur. Unsere Turbinen treffen auf viele bekannte Gesichter, aber auch auf einige neue Gegnerinnen.

1. Spieltag – 23. oder 24. August 2025

1. FFC Turbine Potsdam vs. FC Ingolstadt 04

Die Saison beginnt mit einem echten Highlight im Karl-Liebknecht-Stadion. Gegen den FC Ingolstadt 04 kommt es zur Neuauflage des dramatischen Entscheidungsspiels vom Mai 2024, als unsere Turbinen um den direkten Aufstieg in die Google Pixel Frauen-Bundesliga kämpften. Damals lag Ingolstadt zur Halbzeit mit 1:0 vorne, doch unsere Turbinen bewiesen Moral, drehten das Spiel und gewannen mit 2:1. Ein Auftakt, der Emotionen wecken wird!

2. Spieltag – Sonntag, 31. August 2025

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FFC Turbine Potsdam

Am zweiten Spieltag reisen unsere Turbinen nach Nordrhein-Westfalen. Auch diese Partie weckt Erinnerungen an die Saison 2023/24, als unsere Mannschaft am 25. Spieltag mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach wichtige Punkte im Aufstiegskampf sammelte.

3. Spieltag – Sonntag, 7. September 2025

1. FFC Turbine Potsdam vs. SG 99 Andernach

Zurück im heimischen KarLi kommt es zum Wiedersehen mit der SG 99 Andernach. Beim letzten Aufeinandertreffen im April 2024 lieferten sich beide Teams ein packendes Duell, das mit einem 2:2-Unentschieden endete und das Aufstiegsrennen nochmals richtig spannend machte.

4. Spieltag – Sonntag, 14. September 2025

SC Sand vs. 1. FFC Turbine Potsdam

Unsere Turbinen reisen zum SC Sand – ein Gegner, gegen den man in der Rückrunde der Saison 2023/24 einen wichtigen 1:0-Heimsieg feiern konnte. Nun gilt es, auch auswärts zu bestehen und den Erfolg zu wiederholen.

5. Spieltag – Sonntag, 21. September 2025

1. FFC Turbine Potsdam vs. VfL Bochum

Am fünften Spieltag empfängt unser Team den VfL Bochum im Karl-Liebknecht-Stadion. Die Bochumerinnen sind ein neuer Gegner für unsere Turbinen in der Liga – das letzte Heimspiel gegen ein Team aus dem Ruhrgebiet gewannen wir im Frühjahr 2024 mit 3:0 gegen Frankfurt II.

6. Spieltag – Sonntag, 5. Oktober 2025

1. FSV Mainz 05 vs. 1. FFC Turbine Potsdam

In Mainz wartet ein echtes Novum: Der FSV ist als Aufsteiger neu in der Liga – beide Teams treffen zum ersten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Unsere Turbinen dürfen sich also auf einen unbekannten, aber ambitionierten Gegner einstellen.

7. Spieltag – Sonntag, 12. Oktober 2025

1. FFC Turbine Potsdam vs. SV Meppen

Am siebten Spieltag kommt der SV Meppen nach Potsdam. Das letzte Duell im KarLi datiert vom 18. Februar 2024 war der Rückrundenauftakt nach der Winterpause, endete jedoch mit einer enttäuschenden 1:3-Heimniederlage für unsere Turbinen. Zeit für eine Revanche!

8. Spieltag – Sonntag, 19. Oktober 2025

VfB Stuttgart vs. 1. FFC Turbine Potsdam

Auch der VfB Stuttgart ist in dieser Saison neu in der Liga – ein weiterer Erstvergleich. In Stuttgart wartet ein ambitionierter Neuling mit vielen Talenten. Unsere Turbinen werden alles daransetzen, drei Punkte aus dem Schwabenland mitzunehmen.

9. Spieltag – Sonntag, 2. November 2025

1. FFC Turbine Potsdam vs. VfL Wolfsburg II

Am neunten Spieltag empfangen wir die Zweitvertretung des VfL Wolfsburg. Das letzte Heimspiel gegen die zweite Frauenmannschaft von Wolfsburg im April 2024 konnten unsere Turbinen mit 1:0 knapp, aber verdient gewinnen – ein gutes Omen für das neuerliche Aufeinandertreffen.

10. Spieltag – Sonntag, 9. November 2025

VfR Schwarz-Weiß Warbeyen vs. 1. FFC Turbine Potsdam

In Warbeyen kommt es erneut zu einer Premiere: Auch dieser Gegner ist neu für unser Team. Entsprechend offen ist der Ausgang dieses Duells – Spannung garantiert.

11. Spieltag – 22. oder 23. November 2025

1. FFC Turbine Potsdam vs. FC Bayern München II

Gegen die Zweitvertretung des FC Bayern München konnten unsere Turbinen zuletzt im März 2025 mit einem 1:0-Auswärtssieg glänzen. Jetzt folgt das Heimspiel im KarLi – mit dem Ziel, erneut drei Punkte einzufahren.

12. Spieltag – Sonntag, 7. Dezember 2025

1. FFC Turbine Potsdam vs. Eintracht Frankfurt II

Eintracht Frankfurt II war in der Vorsaison ein gern gesehener Gegner: Ende März 2024 gelang unseren Turbinen ein souveräner 3:0-Auswärtssieg. Nun soll auch zuhause ein überzeugender Auftritt folgen.

13. Spieltag – Sonntag, 14. Dezember 2025

FC Viktoria 1889 Berlin vs. 1. FFC Turbine Potsdam

Zum Abschluss der Hinrunde wartet das Berlin-Brandenburg-Duell im Stadion Lichterfelde. In der letzten Saison standen sich beide Teams im DFB-Pokal gegenüber – unsere Turbinen siegten verdient mit 2:0 und zogen ins Achtelfinale ein. Ein prestigeträchtiges Derby zum Hinrundenabschluss!

Vorfreude ist angesagt!

Die Hinrunde der 2. Frauen-Bundesliga 2025/26 hält viele Herausforderungen und spannende Geschichten bereit – einige mit Vergangenheit, andere völlig neu. Unsere Turbinen sind bereit, wieder Vollgas zu geben. Wir freuen uns auf eure Unterstützung – im KarLi und auswärts!