1. FFC Turbine Potsdam verpflichtet Defensivspielerin Julia Hüsch

Einen Zugang präsentiert der 1. FFC Turbine Potsdam aus der 2. Frauen-Bundesliga. Dies teilt der Verein dazu mit:
Der 1. FFC Turbine Potsdam begrüßt mit Julia Hüsch eine weitere Neuverpflichtung für die 1. Frauenmannschaft. Die 22-jährige Defensivspielerin wurde am 23. November 2003 in Köln geboren und besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Ihre fußballerische Ausbildung begann Hüsch bei der DJK Südwest Köln (2011–2013), ehe sie über den FC Rheinsüd Köln (2013–2018) zum SC Bad Neuenahr wechselte. Dort gelang ihr im Jahr 2020 der Aufstieg in die U17-Bundesliga.
Von 2020 bis 2023 stand Julia Hüsch bei der U23 von Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag. Anschließend sammelte sie internationale Erfahrungen in den USA: In der Saison 2023 bis 2025 lief sie für die University of North Carolina at Asheville auf. Im Zeitraum von Juli 2025 bis Dezember 2025 spielte sie für die University of Washington.
Auf internationaler Ebene konnte Hüsch im Jahr 2025 mit ihrem Team große Erfolge feiern: Sie wurde Big Ten Regular Season Champion, Big Ten Tournament Champion und erreichte den NCAA Elite Eight Run.
Mit Julia Hüsch gewinnt Turbine Potsdam eine junge Spielerin mit internationaler Ausbildung und wertvoller Erfahrung aus dem US-College-Fußball.
Der 1. FFC Turbine Potsdam heißt Julia Hüsch herzlich willkommen.
„Ich bin unglaublich dankbar, dass Turbine Potsdam mir die Möglichkeit gegeben hat, meinen ersten professionellen Vertrag zu unterschreiben – ein Traum den ich seit meiner Kindheit verfolge. Diesen nächsten Schritt in meiner Karriere verdanke ich all den Menschen, die mir über viele Jahre hinweg ihr Vertrauen geschenkt haben, insbesondere meiner Mutter sowie meinen bisherigen Trainern und Teams aber auch mir selbst. Ich freue mich sehr darauf, nun Teil dieses Teams zu sein, von ihm zu lernen und in den kommenden Monaten und Jahren meinen Beitrag zum gemeinsamen Erfolg zu leisten“, sagt Julia Hüsch.
„Mit Julia Hüsch gewinnen wir eine gut ausgebildete, moderne Defensivspielerin, die trotz ihres jungen Alters bereits wertvolle nationale und internationale Erfahrungen gesammelt hat. Ihr Weg über den deutschen Nachwuchs- und Leistungsfußball sowie ihre prägende Zeit im US-College-Fußball zeigen ihre Offenheit, ihren Ehrgeiz und ihre Spielintelligenz. Julia passt mit ihrer Mentalität, ihrer Athletik und ihrem Entwicklungswillen hervorragend zu unserem sportlichen Konzept. Wir freuen uns sehr, sie ab sofort im Trikot von Turbine Potsdam zu sehen und gemeinsam mit ihr den nächsten Schritt zu gehen“, sagt Stephan Schmidt, Geschäftsführer des 1. FFC Turbine Potsdam.