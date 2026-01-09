– Foto: Kevin Kieweg

1. FFC Turbine Potsdam verpflichtet Defensivspielerin Julia Hüsch 22-Jährige kommt mit US-College-Erfahrung aus Washington zum Team nach Potsdam in der 2. Frauen-Bundesliga Verlinkte Inhalte 2. Frauen-Bundesliga Potsdam Julia Hüsch

Einen Zugang präsentiert der 1. FFC Turbine Potsdam aus der 2. Frauen-Bundesliga. Dies teilt der Verein dazu mit:

Der 1. FFC Turbine Potsdam begrüßt mit Julia Hüsch eine weitere Neuverpflichtung für die 1. Frauenmannschaft. Die 22-jährige Defensivspielerin wurde am 23. November 2003 in Köln geboren und besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Ihre fußballerische Ausbildung begann Hüsch bei der DJK Südwest Köln (2011–2013), ehe sie über den FC Rheinsüd Köln (2013–2018) zum SC Bad Neuenahr wechselte. Dort gelang ihr im Jahr 2020 der Aufstieg in die U17-Bundesliga.

Von 2020 bis 2023 stand Julia Hüsch bei der U23 von Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag. Anschließend sammelte sie internationale Erfahrungen in den USA: In der Saison 2023 bis 2025 lief sie für die University of North Carolina at Asheville auf. Im Zeitraum von Juli 2025 bis Dezember 2025 spielte sie für die University of Washington. Auf internationaler Ebene konnte Hüsch im Jahr 2025 mit ihrem Team große Erfolge feiern: Sie wurde Big Ten Regular Season Champion, Big Ten Tournament Champion und erreichte den NCAA Elite Eight Run.