1. FFC Turbine Potsdam: Neuer Cheftrainer, Abschied und Testspiel

Beim 1. FFC Turbine Potsdam gibt es einige Neuigkeiten. Folgende Informationen teilt der Verein aktuell dazu mit:
Am Sonntag, den 11.01.2026, starten unsere Mädels mit einem Testspiel ins neue Jahr! Auswärts geht’s gegen die VfL Wolfsburg II. Anpfiff ist um 14 Uhr in Wolfsburg. Wir freuen uns auf eure Unterstützung!
Unsere Nummer 31 Emilie Bernhardt wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr Teil des Kaders des 1. FFC Turbine Potsdam sein. Wir danken dir herzlich für dein Einsatz, deine Leidenschaft und die vielen schönen Momente im Turbine-Trikot! Für deinen weiteren Weg wünschen wir dir alles Gute!
Wir heißen Steen Gravgaard Ladefoged herzlich in Potsdam willkommen. Ab heute übernimmt er das Amt des Cheftrainers unserer 1. Mannschaft. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit!
1. VfB Stuttgart (Auf) 14 9-4-1 49:17 31
2. SC Sand 14 10-1-3 33:14 31
3. SV Meppen 14 9-2-3 37:12 29
4. FSV Mainz 05 (Auf) 14 8-2-4 39:21 26
5. SG 99 Andernach 14 6-4-4 21:18 22
6. FC Viktoria 1889 Berlin (Auf) 13 5-5-3 24:15 20
7. FC Ingolstadt 04 14 6-2-6 24:25 20
8. 1. FFC Turbine Potsdam (Ab) 13 5-2-6 23:22 17
9. VfL Bochum 13 5-2-6 22:23 17
10. VfL Wolfsburg II (Auf) 14 5-1-8 28:41 16
11. Borussia Mönchengladbach 13 4-3-6 15:30 15
12. FC Bayern München II 13 3-2-8 15:37 11
13. Eintracht Frankfurt II 14 1-5-8 12:22 8
14. VfR Warbeyen (Auf) 13 0-3-10 12:57 3
