1. FFC Turbine Potsdam: Mit neuem Defensiv-Trio in die Zukunft

– Foto: Kevin Kieweg

Der 1. FFC Turbine Potsdam blickt der kommenden Saison 2026/2027 in der 2. Frauen-Bundesliga mit großer Vorfreude entgegen. Neben dem feststehenden Auftaktprogramm prägen drei vielversprechende Neuzugänge aus Österreich, Ungarn und Japan den aktuellen Kaderumbau des Traditionsvereins für die Defensive.

Die Planungen für die neue Spielzeit nehmen konkrete Formen an und steigern die Erwartungshaltung im Umfeld. Zum Auftakt der Saison 2026/27 in der 2. Frauen-Bundesliga reist der 1. FFC Turbine Potsdam am Wochenende des 1. und 2. August 2026 zum FC Ingolstadt 04. Nur eine Woche später, am 8. und 9. August 2026, wartet auf die Fußballerinnen und ihre Anhänger das erste emotionale Highlight im Karl-Liebknecht-Stadion. Zum ersten Heimspiel der neuen Runde empfangen die Turbinen die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach.

Ein Talent aus Österreich

Für die Defensive sichert sich Potsdam die Dienste einer hochkarätigen Nachwuchsspielerin. Die am 19. April 2007 in Graz geborene Elena Gößler wechselt vom VfL Wolfsburg nach Potsdam, um künftig im blau-weißen Trikot aufzulaufen. Ihre Laufbahn begann beim SV SMB Pachern, ehe sie 2021 zum SK Sturm Graz wechselte, wo sie mit der AKA Sturm Graz in der Saison 2021/22 Vizemeisterin der Future League wurde und an der Qualifikationsrunde zur UEFA Women’s Champions League teilnahm.

Nach ihrem Wechsel zum VfL Wolfsburg im Sommer 2024 feierte die österreichische U17-Nationalspielerin dort in der Saison 2024/25 den Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga. Im Jahr 2025 wurde die ambitionierte Defensivspielerin zudem als „Österreichische Fußballerin des Jahres“ ausgezeichnet. Der Verein lobt ihren Ehrgeiz, ihre defensive Qualität und ihr großes Entwicklungspotenzial.

Ungarische Meisterin verstärkt die Abwehrreihe

Ein weiteres großes Talent für die Abwehr ist Anna Túróczy. Die 19-jährige Defensivspielerin wurde am 4. April 2007 in Gyula geboren und wechselt vom ungarischen Spitzenklub Ferencváros Budapest nach Potsdam. Ihre Karriere startete beim Békéscsabai Előre, bevor sie 2015 zu Ferencváros stieß, wo sie bis zur U15 in Jungenmannschaften spielte und sämtliche Nachwuchsteams durchlief.

Mit dem Rekordmeister gewann sie viermal in Folge die ungarische Meisterschaft, sicherte sich in der Saison 2025/26 den nationalen Pokal und stand im Kader für den europäischen Vereinswettbewerb. Die ungarische U17- und U19-Nationalspielerin war zudem zweimal ungarische U19-Meisterin und einmal U17-Meisterin. Nun sucht sie die nächste sportliche Herausforderung im deutschen Frauenfußball.

Erfahrung und Ruhe aus dem japanischen Spitzenfußball

Den Kaderumbau komplettiert eine erfahrene Kraft aus Asien: Die Innenverteidigerin Mariko Kubo verstärkt die Turbinen. Geboren am 29. Januar 1999 in Saitama, bringt die Japanerin viel Übersicht, Ruhe am Ball und ein gutes Stellungsspiel mit. Nach ersten Erfahrungen im Futsal durchlief sie die Jugend der renommierten Urawa Reds Ladies.

Während ihres Studiums an der Toyo University gewann sie 2019 mit der Universitätsnationalmannschaft die Silbermedaille bei den FISU World University Games in Neapel. Im Profibereich spielte sie von 2021 bis 2024 in der WE League für Omiya Ardija Ventus und lief zuletzt in der Saison 2025/26 für RB Omiya Ardija Women in Japans höchster Spielklasse auf. Der Verein erhofft sich von ihrer Verlässlichkeit zusätzliche Stabilität.

Statement von Elena Gößler

Elena Gößler bemerkt in der Pressemitteilung des Vereins: „Für Turbine mein Herz auf dem Platz zu lassen, fühlt sich richtig an. Ein traditionsreicher Club, ein tolles Team – genau der Ort, an dem ich mich weiterentwickeln und jeden Tag alles geben möchte". Ebenso wird Stephan Schmidt, Geschäftsführer des 1. FFC Turbine Potsdam, in der Pressemitteilung des Vereins zitiert: „Elena passt mit ihrem Profil sehr gut zu dem Weg, den wir als Verein eingeschlagen haben. Sie ist jung, lernwillig und bringt bereits Erfahrungen aus verschiedenen leistungsstarken Stationen mit. Jetzt möchten wir ihr die Möglichkeit geben, sich bei Turbine Potsdam weiterzuentwickeln und ihr Potenzial auf dem Platz zu zeigen. Wir freuen uns sehr, sie in Potsdam willkommen zu heißen“.

Das sagt Anna Túróczy

Anna Túróczy sagt in der Pressemitteilung des Vereins: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim 1. FFC Turbine Potsdam. In Potsdam möchte ich mich sportlich und persönlich weiterentwickeln, viele Erfahrungen sammeln und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich sein. Mein Ziel ist es, meinen Teil dazu beizutragen, dass wir unsere Ziele erreichen und um die Meisterschaft spielen“. Geschäftsführer Stephan Schmidt äußert sich in der Pressemitteilung des Vereins wie folgt: „Anna hat trotz ihres jungen Alters bereits auf einem hohen Niveau Erfahrungen gesammelt und sich bei einem erfolgreichen Verein wie Ferencváros kontinuierlich weiterentwickelt. Mit ihrem Wechsel zu Turbine Potsdam möchte sie den nächsten Schritt in ihrer sportlichen Laufbahn gehen. Wir freuen uns, dass sie sich für unseren Verein entschieden hat, und werden sie dabei unterstützen, sich in unserem Umfeld bestmöglich weiterzuentwickeln und in die Mannschaft hineinzuwachsen“.

Mariko Kubo: "Ich freue mich riesig darauf"

Mariko Kubo bemerkt in der Pressemitteilung des Vereins: „Ich freue mich riesig darauf, bei Turbine Potsdam einzusteigen und dieses neue Kapitel in meiner Karriere zu beginnen. In Deutschland zu spielen, war schon immer ein Traum von mir, und ich bin dankbar für diese Chance. Ich freue mich darauf, mich als Spielerin weiterzuentwickeln und zum Erfolg der Mannschaft beizutragen“. Zudem sagt Stephan Schmidt, Geschäftsführer des 1. FFC Turbine Potsdam: „Mit Mariko gewinnen wir eine Spielerin, die über viele Jahre auf hohem Niveau ausgebildet wurde und bereits reichlich Erfahrung im japanischen Spitzenfußball sammeln konnte. Gerade in der Defensive sind Verlässlichkeit, Übersicht und Spielverständnis entscheidende Faktoren – genau diese Qualitäten bringt Mariko mit. Wir freuen uns sehr, dass sie sich für den gemeinsamen Weg mit Turbine Potsdam entschieden hat, und sind überzeugt, dass sie unsere Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich bereichern wird“.