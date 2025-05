1. FFC Turbine Potsdam II in Torlaune, BSG Stahl Brandenburg top

Türkiyemspor Berlin – 1. FC Union Berlin II 0:1

Union Berlin II siegt spät! In einer umkämpften Partie fiel die Entscheidung erst in der Schlussminute: Sandra Weihmann traf in der 90. Minute und sicherte den Gästen drei hart erarbeitete Punkte.

Hertha BSC – 1. FC Magdeburg 5:0

Hertha BSC dominierte von Beginn an. Elfie Wellhausen (31.) und Lotte Reimold (35.) legten vor, Senanur Yavuz (53.) erhöhte. Ein Eigentor von Celine Temp (61.) und ein Treffer von Aurelia Haesler (77.) besiegelten den klaren Kantersieg gegen die Magdeburgerinnen.

1. FFC Turbine Potsdam II – FC Hansa Rostock 6:1

Turbine Potsdam II zeigte sich in Torlaune: Natalie Enderle (21.), Franziska Helmke (37.) und Anncharlotte Hampel (47.) stellten auf 3:0. Zwar verkürzte Elly Böttcher (52.), doch Anabel Lüdecke (69.), Emily Lemke (81.) und Amelie Hoppe (89.) machten den deutlichen Erfolg perfekt.

1. FFV Erfurt – FC Viktoria 1889 Berlin 2:0

Vor 65 Zuschauern brachte Mandy Uhl die Gastgeberinnen in der 21. Minute in Führung. In der Nachspielzeit sorgte Jutta Hein (90.+2) für die endgültige Entscheidung in einer intensiven Partie.

1. FFC Fortuna Dresden – FC Carl Zeiss Jena II 0:2

Jena II präsentierte sich abgezockt: Helen Börner (31.) und Karla Görlitz (57.) trafen für die Gäste aus Jena. Fortuna Dresden blieb über weite Strecken zu harmlos, um die Gäste ernsthaft zu gefährden.