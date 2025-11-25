1. FCS und Alois Schwartz gehen getrennte Wege 

Drittligist 1. FC Saarbrücken trennte sich am Dienstag von Trainer Alois Schwartz im beiderseitigen Einvernehmen. „Leider ist es nicht so gelaufen, wie wir uns das alle gewünscht haben. Ich wünsche dem 1. FC Saarbrücken nur das Beste für die Zukunft und drücke die Daumen, dass der Verein seine Ziele erreichen wird“, erklärte Alois Schwartz. Der Verein bedankt sich für die geleistete Arbeit und wünscht Alois Schwartz und Dimitrios Moutas für ihre sportliche wie private Zukunft alles Gute. Bis zur Winterpause übernimmt Sportdirektor Jürgen Luginger interimsweise die Verantwortung an der Seitenlinie. Luginger war bereits von 2010 bis 2014 Cheftrainer des 1. FC Saarbrücken und prägt seit 2020 in seiner Funktion als Sportdirektor entscheidend die Entwicklung des Vereins. Auf Wunsch von Jürgen Luginger rückt Karsten Specht, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, unterstützend als Assistenztrainer an die Seitenlinie.

Der 1. FC Saarbrücken blickt geschlossen nach vorn und arbeitet intensiv daran, die kommenden sportlichen Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Jürgen Luginger dazu: „Es ist für mich selbstverständlich, in dieser Phase Verantwortung zu übernehmen. Wir werden gemeinsam mit der Mannschaft alles daransetzen, Stabilität zu schaffen und erfolgreich in die letzten Spiele vor der Winterpause zu gehen.“