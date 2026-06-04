1. FCR Bramsche verpflichtet zwei weitere Neuzugänge

v.r. Trainer Marc Filip, Bjarne Renze, Co-Trainer Karl-Heinz Blaschke – Foto: Jonas Blaschke

Der 1. FCR Bramsche treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und hat zwei weitere Neuzugänge vorgestellt. Mit Offensivspieler Bjarne Renze und Torwart Paul Hollenbeck schließen sich zwei junge Akteure dem Verein an.

Renze wechselt vom TuS Bersenbrück II nach Bramsche. Der Offensivspieler sammelte zuvor bereits Erfahrungen auf Bezirksebene während seiner Zeit bei seinem früheren Verein in Ankum. Mit seinem Wechsel zum FCR soll er die offensiven Optionen im Kader erweitern.

Ebenfalls neu im Aufgebot ist Torhüter Paul Hollenbeck. Der Keeper kommt aus der A-Jugend von BW Hollage und wird künftig das Torwartteam der Bramscher verstärken. Für Hollenbeck ist es zugleich eine Rückkehr, da er den FCR bereits aus früheren Jahren kennt.

Mit den Verpflichtungen von Renze und Hollenbeck setzt der 1. FCR Bramsche weiterhin auf junge Spieler und ergänzt seinen Kader gezielt für die kommende Spielzeit.