1. FCR 09 Bramsche springt auf Platz 6 Justin van den Berg und Lasse-Bjarne Barz treffen doppelt für den Aufsteiger

In einem Spiel der Bezirksliga gewann der Aufsteiger 1. FCR 09 Bramsche gegen den SC Glandorf deutlich mit 4:0 und springt auf den sechsten Tabellenplatz.

Justin van den Berg brachte den Gastgeber mit einem Doppelpack zur 2:0-Führung in der ersten Halbzeit auf die Siegerstrasse. Nach der Pause blieb die Mannschaft von Trainer Marc Filip tonangebend und baute die Führung durch zwei Treffer von Bjarne-Lasse Barz auf 4:0 aus. Das Spiel war früh zu Gunsten der Heimmannschaft entschieden.

Justin van den Berg und Bjarne-Lasse Barz trafen doppelt – Foto: Fupa