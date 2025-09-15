1. FCR 09 Bramsche springt auf Platz 6

In einem Spiel der Bezirksliga gewann der Aufsteiger 1. FCR 09 Bramsche gegen den SC Glandorf deutlich mit 4:0 und springt auf den sechsten Tabellenplatz.
Justin van den Berg brachte den Gastgeber mit einem Doppelpack zur 2:0-Führung in der ersten Halbzeit auf die Siegerstrasse. Nach der Pause blieb die Mannschaft von Trainer Marc Filip tonangebend und baute die Führung durch zwei Treffer von Bjarne-Lasse Barz auf 4:0 aus. Das Spiel war früh zu Gunsten der Heimmannschaft entschieden.
"Das war heute ein Arbeitssieg. Glandorf hat uns das Leben wirklich schwer gemacht. Das Ergebnis ist am Ende sicher etwas zu hoch ausgefallen. Wir waren vorne brutal effektiv und hatten hinten mit unserem Torhüter einen sehr starken Rückhalt," sagte uns Trainer Marc Filip vom 1. FCR Bramsche nach dem Spiel.