1. FCR 09 Bramsche siegt im Topspiel souverän

Mustafa Irmak traf zum 6:1 für den 1. FCR Bramsche. – Foto: Michael Eggert

Im Topspiel der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - gewann der 1. FCR Bramsche 09 gegen den TV Bohmte deutlich und sicherte sich wichtige Punkte im Kampf und den Aufstieg und die Meisterschaft.

Es war von Beginn an ein gutklassiges Spiel mit hohem Unterhaltungswert. Der Gastgeber hatte zunächst die besseren Offensivaktionen und ging nach einer Viertelstunde durch Doppeltorschütze Justin van den Berg mit 1:0 in Führung. Nach einem ungeschickten Einsatz im Strafraum entschied der gute Schiedsrichter Elias Todt auf Strafstoß für den Gastgeber. Hamza verwandelte sicher zur 2:0-Führung. Fast in Gegenzug fiel der zwar der Anschlußtreffer durch eine starke Einzelleistung von Stani Kolb. Aber noch vor der Halbzeit stellte Justin van den Berg mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her.

Starkes Spiel mit zwei Toren von Justin van den Berg – Foto: Fupa

Nach der Pause verflachte das bis dahin gute Kreisligaspiel ein wenig. Der Gastgeber kontrollierte das Spiel, den Gästen fehlten in der Phase die Mittel, um sich entscheidend durchzusetzen. In der Schlußviertelstunde traf der Gastgeber zunächst das Aluminium. Danach aber gegen stark nachlassende Gäste weitere drei Treffer zum am Ende etwas zu hoch ausgefallenen 6:1-Sieg. Der 1. FCR Bramsche wird sich nach dem hoch verdienten Sieg den Aufstieg nicht mehr nehmen lassen, obwohl Aufstieg und Meisterschaft rechnerisch noch offen sind.