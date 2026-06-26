1. FCR 09 Bramsche präsentiert Neuzugänge

Bei angenehmen 35 Grad stand der Aufgalopp der 1. Herren zur Saison 26/27 an. Passend dazu präsentiert der FCR gleich sieben Neuzugänge. Wie im vergangenen Jahr liegt das Augenmerk auf jungen, entwicklungsfähigen Spielern, die im Optimalfall bereits in der Vergangenheit Teil der FCR-Familie waren. Damit bleibt der FCR auf seinem eingeschlagenen Weg und seiner Philosophie treu.