1. FCR 09 Bramsche präsentiert Neuzugänge

Bei angenehmen 35 Grad stand der Aufgalopp der 1. Herren zur Saison 26/27 an. Passend dazu präsentiert der FCR gleich sieben Neuzugänge. Wie im vergangenen Jahr liegt das Augenmerk auf jungen, entwicklungsfähigen Spielern, die im Optimalfall bereits in der Vergangenheit Teil der FCR-Familie waren. Damit bleibt der FCR auf seinem eingeschlagenen Weg und seiner Philosophie treu.
Folgende Spieler verstärken den FCR zur kommenden Saison:
- Paul Hollenbeck (18; zuletzt BW Hollage)
- Maik Mertens zur Helle (22; zuletzt BW Hollage)
- Maurice Brüggemann (19; zuletzt TuS Engter)
- Paul Güttler (20; zuletzt TV Dinklage)
- Arlind Pukaj (20; zuletzt RW Damme)
- Bjarne Renze (22: zuletzt TuS Bersenbrück)
- Stepan Strashnoi (20, zuletzt TuS Bersenbrück)
Mit den Verpflichtungen möchte sich der FCR in der Breite wie auch der Spitze verstärken, um auch im kommenden Jahr wieder eine gute Rolle in der Bezirksliga spielen zu können.