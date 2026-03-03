1. FCA Darmstadt am Abgrund: Insolvenzverfahren läuft an

Verbandsligist 1. FCA 04 Darmstadt kämpft nicht nur sportlich, sondern auch finanziell ums Überleben. – Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Sportlich steht der FCA Darmstadt als abgeschlagenes Schlusslicht der Verbandsliga Süd vor dem Abstieg. Doch die Arheilger haben ein viel größeres Problem: Der Traditionsverein steht vor dem finanziellen Kollaps, hat daher im Februar einen vorläufigen Insolvenzantrag gestellt. „Der Verein hat über Jahre Schulden angehäuft. Das hat Ausmaße angenommen, die ich nicht mehr verantworten konnte. Wir mussten handeln“, sagte der FCA-Vorsitzende Yasar Sentürk. Der Vorstand habe sich Rat bei einem Rechtsanwalt geholt. Dieser habe empfohlen, einen vorläufigen Insolvenzantrag zu stellen.

Wie hoch die Verbindlichkeiten beim FCA sind, welche Szenarien jetzt drohen und wie der FCA-Vorsitzende den Verein retten will, lest ihr im plus-Artikel bei Echo Online.