1. FC Wunstorf verpflichtet Wunschspieler Max Adamski

– Foto: Gianluca Lönneker, Patric

Der 1. FC Wunstorf hat Max Adamski verpflichtet. Der 19-Jährige wechselt vom TSV Stelingen an die Barne und soll die Defensive des Landesligisten verstärken.

Adamski kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Abwehrseite eingesetzt werden. Trotz seines jungen Alters galt er beim TSV Stelingen bereits als Führungsspieler. Dort machte er mit seiner Mentalität, seiner Präsenz und konstanten Leistungen auf sich aufmerksam.

Beim 1. FC Wunstorf passt Adamski damit genau in das Anforderungsprofil für die kommende Saison. Der Verein setzt weiterhin auf junge, ehrgeizige und entwicklungsfähige Spieler, die den nächsten Schritt gehen wollen.