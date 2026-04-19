1. FC Wunstorf verpflichtet Wunschspieler Max Adamski

Der 1. FC Wunstorf hat Max Adamski verpflichtet. Der 19-Jährige wechselt vom TSV Stelingen an die Barne und soll die Defensive des Landesligisten verstärken.
Adamski kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Abwehrseite eingesetzt werden. Trotz seines jungen Alters galt er beim TSV Stelingen bereits als Führungsspieler. Dort machte er mit seiner Mentalität, seiner Präsenz und konstanten Leistungen auf sich aufmerksam.
Beim 1. FC Wunstorf passt Adamski damit genau in das Anforderungsprofil für die kommende Saison. Der Verein setzt weiterhin auf junge, ehrgeizige und entwicklungsfähige Spieler, die den nächsten Schritt gehen wollen.
Nach Angaben des Vereins bringt Adamski neben seiner Flexibilität vor allem Robustheit, Schnelligkeit und Qualitäten im Spielaufbau mit. Mit seinen athletischen Voraussetzungen soll er die Defensive zusätzlich stabilisieren.
Sportlicher Leiter Amir Jusufovic bezeichnete den Neuzugang auf dem Instagram-Kanal des Vereins als Wunschlösung: „Max war von Anfang an einer unserer Wunschspieler. Er bringt genau die Attribute mit, die wir suchen: Robustheit, Tempo, Mentalität und eine enorme Entwicklungsperspektive. Dass er trotz seines jungen Alters bereits Verantwortung übernommen und eine Führungsrolle ausgefüllt hat, spricht zusätzlich für ihn.“