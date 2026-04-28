1. FC Wunstorf verpflichtet Torjäger Kaan Uysal

– Foto: Patrice König, Andr&eacut

Der 1. FC Wunstorf treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran und hat Kaan Uysal verpflichtet. Der 22-jährige Angreifer wechselt vom RSV Rehburg in die Barne-Arena .

Uysal machte in der laufenden Bezirksliga-Saison mit einer starken Trefferquote auf sich aufmerksam. In bislang 23 Spielen erzielte er 18 Tore und unterstrich damit seine Qualitäten im Abschluss.

Nach Vereinsangaben bringt der Stürmer Tempo, Abschlussstärke und eine gute Präsenz im Strafraum mit. Damit passt Uysal in die sportliche Ausrichtung des Vereins, der weiterhin auf junge und ambitionierte Spieler setzt, die sich weiterentwickeln wollen.