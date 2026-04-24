1. FC Wunstorf verpflichtet Talent Nils Hoffmann zur neuen Saison – Foto: 1. FC Germania Egestorf/Langre

Der 1. FC Wunstorf hat die Verpflichtung von Nils Hoffmann bekanntgegeben und setzt damit weiter auf junge Spieler mit Entwicklungspotenzial. Der 19-Jährige kann sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden und erweitert damit die Optionen im Defensivbereich.

Hoffmann durchlief die Nachwuchsleistungszentren von Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg und sammelte zudem Erfahrungen in der A-Jugend-Bundesliga. Zuletzt gehörte er zum Kader des Oberligisten 1. FC Germania Egestorf/Langreder.

Ein entscheidender Faktor für den Wechsel ist die regionale Verbundenheit des Spielers. Hoffmann stammt aus der Umgebung rund um Haste und entspricht damit dem Ansatz des Vereins, gezielt junge Spieler aus der Region zu verpflichten und weiterzuentwickeln.