1. FC Wunstorf verpflichtet Atalan-Bruder

– Foto: André Nückel

Der 1. FC Wunstorf setzt seine Kaderplanung für die neue Saison fort und verpflichtet mit Loran Atalan einen vielversprechenden Offensivspieler. Der 18-Jährige wechselt aus dem Nachwuchsbereich der JSG Garbsen/Berenbostel an die Barne.

Mit Loran Atalan erhält der 1. FC Wunstorf einen jungen Spieler mit großem Entwicklungspotenzial. Der 18-Jährige ist der jüngere Bruder von Angreifer Xelat Atalan, der bereits für den Landesligisten auf Torejagd geht.

Loran Atalan kann flexibel in der Offensive eingesetzt werden und soll nun den Übergang in den Herrenfußball schaffen. Die Verantwortlichen trauen dem Nachwuchsspieler zu, sich mit seinen technischen Fähigkeiten und seiner Variabilität schnell an das Niveau der Landesliga anzupassen.