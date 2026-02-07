1. FC Wunstorf setzt in Antalya starke Trainingsreize

Im Mittelpunkt standen mehr als zehn intensive Trainingseinheiten, überwiegend im Zwei Einheiten Modus. Trainiert wurden vor allem taktische Abläufe, gruppentaktische Strukturen, die Weiterentwicklung der Spielidee sowie athletische Inhalte inklusive Kraftraum. Ergänzt wurde das Programm durch eine professionell gesteuerte Regeneration, unter anderem mit Massagen, um Belastung und Erholung bewusst auszubalancieren.

Gasmi arbeitete dabei mit hoher Detailtiefe an Positionierungen und Abläufen und forderte von der Mannschaft Konzentration und Intensität. Jusufovic begleitete das Trainingslager eng, legte den Fokus auf Disziplin, Professionalität und Teamkultur und zeigte sich mit dem Auftreten und der Entwicklung der Mannschaft zufrieden.