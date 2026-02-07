Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
1. FC Wunstorf setzt in Antalya starke Trainingsreize
Gasmi und Jusufovic nutzen professionelles Umfeld für Entwicklung in allen Bereichen
Der 1. FC Wunstorf hat ein strukturiertes und leistungsorientiertes Trainingslager in Antalya absolviert und dabei wichtige Impulse für die weitere Saisonarbeit gesetzt. Unter der sportlichen Leitung von Trainer Naim Gasmi und in enger Abstimmung mit Sportdirektor Amir Jusufovic nutzte die Mannschaft optimale Bedingungen, um gezielt an Physis, Taktik und Teamstruktur zu arbeiten.
Im Mittelpunkt standen mehr als zehn intensive Trainingseinheiten, überwiegend im Zwei Einheiten Modus. Trainiert wurden vor allem taktische Abläufe, gruppentaktische Strukturen, die Weiterentwicklung der Spielidee sowie athletische Inhalte inklusive Kraftraum. Ergänzt wurde das Programm durch eine professionell gesteuerte Regeneration, unter anderem mit Massagen, um Belastung und Erholung bewusst auszubalancieren.
Gasmi arbeitete dabei mit hoher Detailtiefe an Positionierungen und Abläufen und forderte von der Mannschaft Konzentration und Intensität. Jusufovic begleitete das Trainingslager eng, legte den Fokus auf Disziplin, Professionalität und Teamkultur und zeigte sich mit dem Auftreten und der Entwicklung der Mannschaft zufrieden.
Teamgeist als sichtbarer Faktor
Neben den sportlichen Inhalten wurde auch der Zusammenhalt als zentraler Baustein sichtbar. Die Mannschaft präsentierte sich geschlossen, kommunikativ und verantwortungsbewusst. Auch die Neuzugänge fanden schnell Anschluss, was als positives Signal für die mannschaftliche Geschlossenheit und die gelebte Kultur im Team gewertet werden kann.
