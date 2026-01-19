1. FC Wunstorf rüstet mit Doppelschlag für die Landesliga auf

Der 1. FC Wunstorf geht mit ambitionierten Personalentscheidungen in die neue Spielzeit der Landesliga Hannover. Mit der Verpflichtung von Regionalliga-Spieler Luis Prior Bautista sowie der Rückkehr von Arlind Sadiku baut der Verein seine Offensive gezielt aus – und unterstreicht seine sportlichen Ziele für die Saison 2025/26.
Mit Luis Prior Bautista gelingt dem 1. FC Wunstorf ein Transfer, der in der Landesliga für Aufmerksamkeit sorgt. Der 27-Jährige kommt vom HSC Hannover und bringt Erfahrung aus der Regionalliga mit. Der Offensivspieler gilt als technisch versiert, schnell und spielintelligent. Er kann sowohl im offensiven Mittelfeld als auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden.
Sportlicher Leiter Amir Jusufovic sieht in ihm einen Schlüsselspieler für die kommenden Aufgaben: „Luis ist ein absoluter Unterschiedsspieler mit Regionalliga-Erfahrung. Er bringt Qualität, Mentalität und Persönlichkeit mit. Für uns war schnell klar: Er passt perfekt zu unserem Weg und zu unseren Zielen.“
Auch Naim Gasmi hebt die sportliche Bedeutung des Transfers hervor:
„Luis war unser klarer Wunschspieler für diese Position. Wir waren uns intern sehr schnell einig, dass er unserem Spiel eine neue Dimension geben kann.“
Der Neuzugang selbst zeigt sich überzeugt vom Wechsel nach Wunstorf. Ausschlaggebend seien vor allem die Gespräche mit der sportlichen Führung gewesen.
„Die Gespräche mit Amir und Naim waren ausschlaggebend für meine Entscheidung. Man spürt sofort die Ambitionen und den Zusammenhalt im Verein. Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung“, erklärt Bautista.
Der Verein bedankt sich zudem ausdrücklich bei Frank Kittel vom HSC Hannover für die faire und vertrauensvolle Abwicklung des Transfers.
Neben dem prominenten Neuzugang darf sich der 1. FC Wunstorf auch über ein bekanntes Gesicht freuen: Arlind Sadiku wechselt von Lupo Martini zurück zu seinem ehemaligen Verein. Der Offensivspieler kennt Strukturen, Umfeld und Philosophie des Klubs bereits und soll nun erneut eine wichtige Rolle im Team einnehmen.
Sadiku steht für eine robuste Spielweise, hohe Einsatzbereitschaft und eine starke mentale Präsenz. Mit seiner Rückkehr gewinnt Wunstorf nicht nur sportliche Qualität, sondern auch Identifikation und Stabilität im Offensivbereich.
Ein besonderer Dank gilt dem ehemaligen sportlichen Leiter Zeki Dösemeci, dessen Vorarbeit maßgeblich zur Rückkehr Sadikus beigetragen hat. Der Verein würdigt ausdrücklich sein Engagement und seinen Einsatz für den Klub.
Mit den Verpflichtungen von Luis Prior Bautista und Arlind Sadiku sendet der 1. FC Wunstorf ein deutliches Signal an die Konkurrenz. Der Verein setzt gezielt auf Qualität, Erfahrung und Identifikation – und verfolgt seinen ambitionierten Weg in der Landesliga Hannover konsequent weiter.