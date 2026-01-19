1. FC Wunstorf rüstet mit Doppelschlag für die Landesliga auf Mit Luis Prior Bautista und Rückkehrer Arlind Sadiku setzt der Klub klare Zeichen für die Saison 2025/26. Verlinkte Inhalte Landesliga Hannover FC Wunstorf Luis Prior Bautista Arlind Sadiku

Der 1. FC Wunstorf geht mit ambitionierten Personalentscheidungen in die neue Spielzeit der Landesliga Hannover. Mit der Verpflichtung von Regionalliga-Spieler Luis Prior Bautista sowie der Rückkehr von Arlind Sadiku baut der Verein seine Offensive gezielt aus – und unterstreicht seine sportlichen Ziele für die Saison 2025/26.

Regionalliga-Erfahrung für die Barne Arena Mit Luis Prior Bautista gelingt dem 1. FC Wunstorf ein Transfer, der in der Landesliga für Aufmerksamkeit sorgt. Der 27-Jährige kommt vom HSC Hannover und bringt Erfahrung aus der Regionalliga mit. Der Offensivspieler gilt als technisch versiert, schnell und spielintelligent. Er kann sowohl im offensiven Mittelfeld als auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden. Sportlicher Leiter Amir Jusufovic sieht in ihm einen Schlüsselspieler für die kommenden Aufgaben: „Luis ist ein absoluter Unterschiedsspieler mit Regionalliga-Erfahrung. Er bringt Qualität, Mentalität und Persönlichkeit mit. Für uns war schnell klar: Er passt perfekt zu unserem Weg und zu unseren Zielen.“

Auch Naim Gasmi hebt die sportliche Bedeutung des Transfers hervor:

„Luis war unser klarer Wunschspieler für diese Position. Wir waren uns intern sehr schnell einig, dass er unserem Spiel eine neue Dimension geben kann.“ Bautista überzeugt von Wunstorfs Ambitionen Der Neuzugang selbst zeigt sich überzeugt vom Wechsel nach Wunstorf. Ausschlaggebend seien vor allem die Gespräche mit der sportlichen Führung gewesen.

„Die Gespräche mit Amir und Naim waren ausschlaggebend für meine Entscheidung. Man spürt sofort die Ambitionen und den Zusammenhalt im Verein. Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung“, erklärt Bautista.