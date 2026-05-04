1. FC Wunstorf holt spanisches Talent fürs Zentrum

– Foto: 1. FC Wunstorf

Der 1. FC Wunstorf treibt seine Kaderplanung weiter voran und verpflichtet den 22-jährigen Mittelfeldspieler Lluís Cendon Galati Rando vom TSV Godshorn. Der Spanier soll im Zentrum neue Akzente setzen und bringt dafür ein klar umrissenes Profil mit: technische Stärke, gutes Spielverständnis und Dynamik.

Seine fußballerische Ausbildung erhielt Cendon Galati Rando unter anderem bei Eintracht Braunschweig sowie beim TSV Havelse, wo er die Grundlagen für seinen weiteren Weg im Herrenbereich legte. Diese Stationen verleihen seiner Vita zusätzliches Gewicht.

Vertrauen in die Qualität

Auch intern ist die Erwartungshaltung klar formuliert. Sportlicher Leiter Amir Jusufovic sieht im Neuzugang eine gezielte Verstärkung: „Lluís bringt genau die Qualität mit, die wir im Mittelfeld gesucht haben. Wir sind überzeugt, dass er sich bei uns weiterentwickeln wird.“