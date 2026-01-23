1. FC Wunstorf holt Filip Pavlovic und setzt auf Tempo und Entwicklung

Der 1. FC Wunstorf treibt seine Personalplanungen weiter voran und hat mit Filip Pavlovic einen vielseitigen Neuzugang für die Offensive verpflichtet. Der Landesligist setzt damit gezielt auf Tempo, Qualität und Entwicklungspotenzial, um dem eigenen Spiel zusätzliche Impulse zu verleihen.

Pavlovic erhielt seine fußballerische Ausbildung in den Nachwuchsleistungszentren des VfL Wolfsburg und von Hannover 96. Dort stand moderner, intensiver und schneller Fußball im Mittelpunkt. Im Herrenbereich sammelte der Offensivspieler Erfahrung in der Landesliga Lüneburg beim SV Drochtersen/Assel II sowie beim SV Lindwedel-Hope. Zudem kam er in der Oberliga für den SV Arminia Hannover und zuletzt für Lupo Martini Wolfsburg zum Einsatz.

Nach Angaben seines neuen Vereins zeichnet sich Pavlovic durch Dynamik, hohe Laufbereitschaft, gutes Timing und offensiven Vorwärtsdrang aus. Mit seinem Spielstil soll er das Tempo erhöhen, Räume öffnen und für zusätzliche Durchschlagskraft sorgen. Der Wechsel nach Wunstorf ist bewusst gewählt, um sich in einem ambitionierten Umfeld weiterzuentwickeln und seine Stärken einzubringen.