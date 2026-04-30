Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
1. FC Wunstorf holt erfahrenen Schlussmann
Selmir Brkic wechselt vom TSV Godshorn – langjährige Nummer eins bringt internationale Erfahrung mit
Der 1. FC Wunstorf verstärkt sich zur kommenden Saison auf der Torwartposition mit Selmir Brkic. Der 33-Jährige kommt vom TSV Godshorn, wo er in den vergangenen sechs Jahren als feste Nummer eins gesetzt war und über einen langen Zeitraum hinweg konstante Leistungen zeigte.
Mit seiner Ruhe, Übersicht und Präsenz soll Brkic in Wunstorf eine stabilisierende Rolle einnehmen. Der Verein erhofft sich durch die Verpflichtung zusätzliche Sicherheit im Defensivverbund sowie neue Impulse innerhalb des Kaders.
Erfahrung aus mehreren Ligen
Neben seiner Zeit in Godshorn bringt Brkic auch internationale Erfahrung mit. Stationen in Bosnien, Kroatien und Ungarn prägten seinen Werdegang, wo er bereits im Profibereich aktiv war. Diese Einblicke in unterschiedliche Spielkulturen sollen nun auch beim 1. FC Wunstorf einfließen.
Die Verantwortlichen sehen in dem Torhüter nicht nur eine sportliche Verstärkung, sondern auch eine Persönlichkeit, die das Mannschaftsgefüge bereichern kann. Entsprechend klar fällt die Erwartungshaltung aus: Brkic soll das Niveau auf der Torwartposition weiter anheben und seine Erfahrung gezielt einbringen.