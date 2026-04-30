1. FC Wunstorf holt erfahrenen Schlussmann

Mit seiner Ruhe, Übersicht und Präsenz soll Brkic in Wunstorf eine stabilisierende Rolle einnehmen. Der Verein erhofft sich durch die Verpflichtung zusätzliche Sicherheit im Defensivverbund sowie neue Impulse innerhalb des Kaders.

Erfahrung aus mehreren Ligen

Neben seiner Zeit in Godshorn bringt Brkic auch internationale Erfahrung mit. Stationen in Bosnien, Kroatien und Ungarn prägten seinen Werdegang, wo er bereits im Profibereich aktiv war. Diese Einblicke in unterschiedliche Spielkulturen sollen nun auch beim 1. FC Wunstorf einfließen.