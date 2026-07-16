1. FC Wüllfrath gewinnt das Testspiel gegen den Nachbarn WSV

1. FCW gewinnt den Test gegen den Wuppertaler SV. – Foto: Jochen Classen

Testspiele in der Saisonvorbereitung sind wichtig – keine Frage. Sie werden, was die Resultate angeht, von den Fußballtrainern aber nicht überbewertet. Intensive Trainingsarbeit, fehlende Stammspieler oder noch mögliche Zugänge, dazu die Belastungssteuerung, sind da nachvollziehbare Argumente. Gleichwohl gibt es auch Ausnahmen.

Wie der Sieg der gerade aus der Landesliga abgestiegenen Wülfrather gegen den WSV, der im Mai den bitteren Weg aus der Regional- in die Oberliga antreten musste. Trainer Joscha Weber bilanzierte nicht ohne Stolz: „In diesem frühen Stadium der Vorbereitung und nach den bisher abgespulten intensiven Übungseinheiten lieferte unsere Mannschaft eine ausgesprochen gute Leistung ab. Die Bereitschaft, sich gegen den zwei Klassen höher spielenden Gegner zu behaupten, die Zweikämpfe anzunehmen, die vorbildliche Arbeit gegen den Ball, all das hat phasenweise prima gepasst und war die Basis für den Sieg.“

Weber ergänzte: „Ein Erfolg gegen den WSV, das ist immer etwas ganz Spezielles, egal in welcher Liga der gerade spielt. Das ist für den gesamten Kader ein absolutes Erfolgserlebnis, das bei den Spielern, auch vom Kopf her, für große Motivation sorgen wird.“ Für die Wuppertaler, die damit nach dem 2:2 gegen den VfB 03 Hilden und dem 0:3 gegen den DV Solingen auch im dritten Testspiel leer ausgingen, bedeutete die Niederlage eher einen Rückschlag. Der neue Chefcoach Tim Schneider bilanzierte: „Der Sieg der Wülfrather ist ein wenig glücklich. Wir hatten mit unserer Startelf aus vier, fünf etablierten Spielern, den A-Junioren und den Neuzugängen in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz, ohne allerdings die herausgespielten Chancen zu nutzen. Auch nach der Pause hatten wir Möglichkeiten, zumindest auf 1:1 zu stellen. Grundsätzlich können wir mit der Leistung zufrieden sein. Ich denke, dass wir hier ein richtig ordentliches Spiel gezeigt haben. Schließlich war das heute ein Gegner, der nur auf dem Papier ein Bezirksligist ist. Da sind eine ganze Reihe von ehemaligen Regionalliga- und Oberligaspielern im Kader.“

Pech für den WSV-Coach, dass sich einer seiner Leistungsträger, Felix Herzenbruch, schon früh (16.) am Sprunggelenk verletzte und ausgewechselt werden musste. Da dürfte der 33-jährige Abwehrroutinier, der bei Rot-Weiss Essen lange Jahre in der dritten Liga aktiv war, womöglich auch für das Vorbereitungshighlight der Wuppertaler, dem Test am Samstag um 14 Uhr im Zoostadion gegen den Erstligisten Borussia Mönchengladbach, ausfallen.

Zurück zum Dienstagabend im Lhoist Sportpark. Vor gut 250 Zuschauern taten sich beide Mannschaften anfangs schwer, in die Partie zu finden. Den Gäste-Angreifern Sam Saumikat, dessen Flachschuss FCW-Keeper Mika Mrstik parierte (9.), und Eren Albayrak, der mit einer Direktabnahme das Tor verfehlte (11.), boten sich erste Möglichkeiten. Mehr Ballbesitz in der Folge für den Oberligisten. Die Platzherren, bei denen die Zugänge Timo Mehlich, Hasan Ülker und Jan-Steffen Meier in der Startelf gleich mal erste Akzente setzten, hielten kämpferisch und mit viel Laufarbeit dagegen.

Nach der obligatorischen „Trinkpause“ nahm die Partie mehr Fahrt auf. Im Anschluss an eine Ecke (29.) schoss der aufgerückte Abwehrchef Maik Bleckmann an den Querbalken. Drei Minuten später landete Bleckmanns (fast) missglückte Abwehraktion, ebenfalls im Anschluss an einen Eckball am Aluminium des eigenen Tores. Am Ende (44.) parierte Schlussmann Mrstik noch gegen WSV-Testspieler Noel Werner (bisher Bremer SV), dann ging es in die Pause.

In Durchgang zwei war es ein offener Schlagabtausch, Abstimmungsprobleme und Abspielfehler auf beiden Seiten eingeschlossen. Tom Paß verzog knapp (55.), bevor Kapitän Maik Bleckmann das Tor des Abends markierte: In der 57. Minute mit einem wuchtigen Kopfball nach der präzise geschlagenen Ecke von Timo Mehlich. Bereits der frühe Endstand.

Der WSV, bei dem in der Folge A‑Junior Sam Saumikat auf der rechten Flanke und der im Mittelfeld umsichtig agierende Semir Saric sehr auffällig spielten, gab sich nicht geschlagen. Dennoch kamen die Gäste über gute spielerische Ansätze nicht hinaus, weil es im letzten Drittel an der nötigen Entschlossenheit und Durchschlagskraft fehlte.