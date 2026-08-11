1. FC Wülfrath zeigt noch Schwächen in der Defensive

1. FC Wülfrath – DV Solingen 3:5 (1:1). Fünf Gegentore im letzten Testspiel, und das nach einer sechswöchigen Vorbereitung. Sollte eigentlich nicht sein, passierte aber den Wülfrathern im Duell mit dem letztjährigen Landesligarivalen DV.
In der von beiden Teams mit hohem Tempo und teils intensiv geführten ersten Halbzeit sah es noch nicht nach einer derartigen Flut an Gegentoren aus. Mit einem direkt verwandelten Freistoß (12.) sorgte Timo Mehlich, mit unfreiwilliger Hilfe von Solingens Keeper Danylo Zenikov, zunächst für das 1:0. Die Vorstellung in der ersten Spielhälfte war durchweg in Ordnung. Daran änderte auch der zwischenzeitliche Ausgleich (22.) durch den Kopfball von Cedrik Mvondo nichts. Ein Treffer im dritten Anlauf, denn in der Situation unmittelbar zuvor reagierte Schlussmann Marvin Oberhoff zweimal glänzend.
„In der ersten Hälfte war es eine Partie auf Augenhöhe. Wir haben gegen spielstarke Solinger gut gegen den Ball gearbeitet und auch offensiv Akzente gesetzt. Nach der Pause passte nicht mehr viel zusammen. Wir waren, so kritisch muss man sein, viel zu passiv und nachlässig im Spielaufbau. Dadurch verloren wir die Spielkontrolle und luden den Gegner förmlich zum Toreschießen ein“, urteilte Wülfraths Chefcoach Joscha Weber. Der Landesligist erhöhte nach der Pause den Druck, stellte durch den Doppeltorschützen Riyan Khan auf 3:1 (61., 71.).
In den „wilden“ Schlussminuten bäumte sich der FCW noch einmal energisch gegen die drohende Niederlage auf. Mehlich verkürzte mit einem Flachschuss auf 2:3 (81.). Zugang Vedran Beric stellte später (85.) nach einer feinen Einzelleistung mit seinem ersten Tor für den FCW auf 3:4. Die Platzherren waren dicht dran am Unentschieden, doch Solingen gab mit dem zweimal erfolgreichen Bilal El Ouamari (82., 86.) die richtige Antwort. Zumindest ergebnistechnisch keine positive Generalprobe der Wülfrather, die beim Bezirksliga-Heimauftakt am Sonntag gegen Haarzopf die Startelf aus unterschiedlichen Gründen ohnehin verändern müssen.