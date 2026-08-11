1. FC Wülfrath zeigt noch Schwächen in der Defensive

„In der ersten Hälfte war es eine Partie auf Augenhöhe. Wir haben gegen spielstarke Solinger gut gegen den Ball gearbeitet und auch offensiv Akzente gesetzt. Nach der Pause passte nicht mehr viel zusammen. Wir waren, so kritisch muss man sein, viel zu passiv und nachlässig im Spielaufbau. Dadurch verloren wir die Spielkontrolle und luden den Gegner förmlich zum Toreschießen ein“, urteilte Wülfraths Chefcoach Joscha Weber. Der Landesligist erhöhte nach der Pause den Druck, stellte durch den Doppeltorschützen Riyan Khan auf 3:1 (61., 71.).