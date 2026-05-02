1. FC Wülfrath will Siegesserie des ASV Süchteln beenden

Die im Abstiegskampf geforderten Tugenden will der Chefcoach des FCW diesmal vom Anpfiff an sehen: „Der Druck wird zum Saisonende zweifellos größer. Vielleicht eine Erklärung für die schwache erste Halbzeit gegen Kosova. Aber das ist abgehakt. Jetzt konzentrieren wir uns auf Süchteln. Die scheinen in beachtlicher Form zu sein. Anderseits fahren wir nicht den weiten Weg dorthin, um die Punkte einfach abzuliefern.“ Der 32-jährige Coach gibt sich vielmehr kämpferisch: „Auch wenn es brutal schwer wird, aber wir wollen deren Serie unterbrechen. Wir werden uns jedenfalls nicht verstecken, sondern versuchen, unsere Chance zu nutzen. Und wir reden hier auch nicht von irgendwelchen Bonuspunkten, die wir mitnehmen wollen. Da haben wir einen ganz anderen Plan. Der Sieg gegen Kosova hat für Selbstvertrauen, mehr Mentalität und Überzeugung innerhalb des Kaders gesorgt. Das zeigten die Übungseinheiten in dieser Woche.

Den Druck weiterhin hoch halten heißt die Devise. Im Team sowieso, um die Sinne im Abstiegskampf zu schärfen. Und zusätzlich, um die direkte Konkurrenz im Tabellenkeller zu überrunden, wie etwa Amern, oder auf Distanz zu halten. Es fehlen der verletzte Lukas Trier und Arman Corovic (zehnte gelbe Karte). Fragezeichen stehen noch hinter den angeschlagenen Leon Bachmann und Ahmad Jafari.