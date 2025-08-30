1. FC Wülfrath will Minikrise des DV Solingen verlängern

Die größere Erfahrung in dieser Spielklasse bringen die von Engin Kizilarslan (43) trainierten Solinger mit. Kizilarslan und der FCW – das ist eine besondere Geschichte. Schließlich bestritt der Mittelfeldmann zwischen 2010 und 2019 etwa 280 Pflichtspiele für die Wülfrather. So etwas verbindet. Nach Rang vier in der abgelaufenen Saison hinter den Aufsteigern Jüchen und Holzheim unternimmt der Coach mit dem DV nun den nächsten Anlauf.

Und sie sind hochgesteckt, die Erwartungen an der Zietenstraße. Zumal das zur Verfügung stehende „hochwertige“ Personal um Kapitän Tarkan Türkmen durch die Routiniers Ali-Can Ilbay (34 – zuletzt Ratingen 04/19) und Sercan Er (32 – SF Baumberg) um zwei weitere Topleute ergänzt wurde. Gleichwohl erlebten die Solinger mit dem 1:2 in Süchteln und dem 3:3 gegen Bergisch Born, nach einer 2:0-Halbzeitführung, einen „Stotterstart“. Kadir Yilmaz, der Sportliche Leiter, hielt mit seiner Kritik nicht hinter den Berg: „Die Körpersprache unserer Spieler stimmt nicht. Wir müssen jetzt kleinere Brötchen backen, stehen sicher vor schwierigen Wochen.“

"Wollen unser Spiel durchziehen"

Es bleibt festzuhalten, dass die Solinger den hohen Ansprüchen bis hierhin nicht gerecht wurden. Dass diese Minikrise ihre Fortsetzung findet, daran werden die Wülfrather am Sonntag 90 Minuten lang arbeiten. Joscha Weber und sein Team machen ohnehin eine eigene Rechnung auf: „Wie vor jedem Spieltag ist es uns egal, welcher Gegner mit welchen Ambitionen kommt. Wir wollen, unabhängig von dessen individueller Qualität, selbst unser Spiel durchziehen und drei Punkte holen“. Der 31-jährige Übungsleiter fügt hinzu: „Für das Selbstvertrauenen unserer Mannschaft war der Sieg in Kapellen extrem wichtig. Irgendwie war auch zu sehen, dass die spielerische Leichtigkeit, die unsere Spiel in der Aufstiegssaison prägte, allmählich zurückkommt.“

Personelle Änderungen in der Feinabstimmung gegenüber der Kapellen-Startelf sind nicht ausgeschlossen. Das „Nachjustieren“ ist den Erkenntnissen geschuldet, die der Coach bei der Beobachtung des Gegners zuletzt gegen Bergisch Born gewonnen hat. Und Weber glaubt: „Solingen steht schon etwas unter Druck, drei Punkte holen zu müssen. Wir dagegen wollen unser Potential ausschöpfen, ein gutes Spiel zeigen und möglichst als Sieger vom Platz gehen.“

Auf die Abgänge von „Eisi“ Eisenbach (ASV Mettmann) und Yves-David Tshala (BV Gräfrath) reagierten die Wülfrather mit der Verpflichtung von Ebrahim Omayrat. Der 24-Jährige lief vergangene Saison 23-mal für Oberligaabsteiger TVD Velbert auf und hatte zuletzt ein Kurz-Gastspiel beim 1. FC Monheim. „Ibo ist ein Mentalitätsspieler, flexibel einsetzbar, sowohl hinten rechts oder auch im defensiven Mittelfeld. Seit unserer gemeinsamen Zeit als Spieler beim ASV Mettmann blieben wir in Kontakt. Ich freue mich, dass der Wechsel jetzt zustande gekommen ist“, sagt Co-Trainer Thomas Cyrys in seiner Funktion als Sportlicher Leiter.

Die aktuelle Personallage: Nach der „Ampelkarte“ gegen den SC Velbert kehrt Gian-Luca Bühring wieder zurück im den Kader. Dort wird auch Zugang Omayrat seinen Platz finden. Fraglich ist „Beppo“ Raudino (Knieprobleme).