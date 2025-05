1. FC Wülfrath will den zweiten Matchball nutzen

1. FC Wülfrath – ASV Mettmann. Es ist doch eingetroffen, was Michael Massenberg am liebsten vermieden hätte: „Wir müssen bei TuSEM gewinnen. Ein Endspiel eine Woche später gegen Mettmann brauchen wir nun wirklich nicht.“ Die Hoffnung des FCW-Vorsitzenden vor der Partie in Essen erfüllte sich nicht. Die Wülfrather kamen, wie bekannt, über ein torloses Remis nicht hinaus. Jetzt also ist diese „unerwünschte“ Ausgangslage Fakt, steht dem Spitzenreiter der Bezirksliga, Gruppe 2, am Sonntag um 15 Uhr im Lhoist Sportpark das nächste Finale, das Gipfeltreffen mit dem Tabellendritten ins Haus.

Trotz aller Anspannung herrscht in Fußball-Wülfrath (natürlich) gute Stimmung. Ob nun Spieler, Trainer und Betreuerstab oder auch der Vorstand, sie alle hoffen auf die in den letzten Heimspielen so vorbildliche Unterstützung der eigenen Fans. Die nahmen sich ja zuletzt in Essen, obwohl in großer Anzahl vor Ort, eine eher unerwartete „Auszeit“. Noch einmal der FCW-Präses: „Bis auf die schlechte Chancenverwertung lief ja nicht so viel falsch. Am Sonntag wird das hoffentlich ein anderes Spiel. Auch der ASV hat eine spielerisch starke Mannschaft, liegt nicht von ungefähr auf Rang drei. Aber vielleicht kriegen wir ja die Freiräume, die uns die kämpferisch überzeugenden Essener nicht anboten.“

Die klare Ansage des „Chefs“ haben Trainerteam und Spieler verinnerlicht – da sprechen sie am Erbacher Berg alle eine Sprache. „Wir haben das Spiel aufgearbeitet, aber auch zügig abgehakt. Selbst wenn unser Plan nicht aufging, die Mannschaft hat viel investiert, da kann man niemanden einen Vorwurf machen. Alle müssen jetzt positiv denken. In erster Linie dürfen sich die Jungs selbst nicht zu sehr unter Druck setzen. Gegen Mettmann, das ist sozusagen unser zweiter Matchball“, sagt Joscha Weber. Der 31-jährige Übungsleiter ergänzt: „Im jetzt letzten Meisterschaftsspiel gilt es, den entscheidenden Schritt zu machen. Wir wollen die Saison nicht unnötig verlängern, da hat keiner Bock drauf. Zur Not müssen wir das Glück auch mal zwingen.“

Athanasios „Saki“ Xiros wird dabei nicht helfen. Der wendige, zuletzt auch torgefährliche Mittelfeldmann (15 Treffer) fehlt aufgrund einer in Essen erlittenen Sprunggelenkverletzung, wahrscheinlich ist das Syndesmoseband in Mitleidenschaft gezogen. Ein herber, aber angesichts des ausgewogen besetzten Kaders auch ein zu kompensierender Ausfall. Vermutlich rückt dafür Fabian Helmes, „gelernter“ Mittelstürmer, in die Startelf.

Weber betont noch einmal: „Wir spielten bisher eine überragende Saison, müssen das Ding jetzt durchziehen. Wir haben genügend erfahrene Spieler im Team, um solch eine enge Situation in den Griff zu bekommen.“ Was bei allen Überlegungen nicht ausgesprochen wird, gleichwohl nicht gänzlich auszuschließen ist: Die Aufstiegs-Relegation, die mit all ihren Unwägbarkeiten als Liga-Zweiter droht, die will beim FCW niemand. Schon deshalb bleibt ein Sieg alternativlos. Schließlich hat Verfolger Solingen 03, der am Sonntag in Haarzopf vor einer kniffligen Aufgabe steht, am 1. Juni, wenn der FCW durch ist, zu Hause gegen Burgaltendorf noch eine Begegnung in der Hinterhand.

Gegenseitiger Respekt

Im Nachbarschaftsduell am Sonntag spricht zunächst vieles für den Klassenprimus. Im Rückblick auf dessen 2:0-Hinspielsieg bleibt indes festzuhalten, dass sich der ASV gerade in der zweiten Halbzeit als gleichwertiger Gegner erwies. Beide Vereine pflegen zwar keine direkte Freundschaft, respektieren aber einander. Und es gibt den ein oder anderen Akteur, der für beide Vereine auflief.

So trug das Wülfrather Trainerduo Joscha Weber und Thomas Cyrys in seiner aktiven Zeit ebenso das ASV-Trikot wie schon Fabian Helmes. Mettmanns Stammkeeper Semih Demirhat spielte sogar letzte Saison noch für Wülfrath. Ebenso wie zuvor Halil Günes und Alessio Falco. Bei aller Verbundenheit einzelner Spieler untereinander, diese Freundschaften werden am Sonntag für 90 Minuten ruhen. Die Mettmanner, zuletzt spielfrei und davor TuSEM auf eigenem Platz mit 1:2 unterlegen, wollen das Derby engagiert angehen.

„Die spezielle Konstellation vor dem Anpfiff spielt für uns keine Rolle. Wir sehen das als ein Spiel wie jedes andere. Die vorne liegenden Wülfrath und Solingen, aber auch wir als Dritter haben für diese Ausgangssituation mit guten Leistungen im bisherigen Saisonverlauf gesorgt und der Terminplan wollte es nun mal nicht anders. Wir haben jedenfalls nichts zu verschenken“, betont der Sportlicher Leiter des ASV, Imad Omairat.

Die personellen Möglichkeiten für Trainer Sebastian Pichura sind so optimal nicht. Zumindest was die Besetzung der Auswechselbank angeht. Omairat sagt auch: „Bei uns stehen aber elf gute Jungs in der Anfangsformation, die dieses Topspiel gegen einen starken Gegner natürlich gewinnen wollen.“ Die jeweils gelb-rot gesperrten Alessio Falco und Asaad Wahed Omar sind nicht dabei, wenn es darum geht, den Aufstiegsanwärter, im besten sportlichen Sinne, ein wenig zu ärgern.