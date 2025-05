1. FC Wülfrath will den ersten „Matchball“ verwandeln

In beeindruckender Manier, mit sieben Siegen in Serie und einem Torverhältnis von 36:3 (!) pflügte der FCW förmlich durch die Liga, ließ der überforderten Konkurrenz, wie zuletzt den mit 0:10 unterlegenen Sportfreunde Niederwenigern II, keine Chance. Da sollte doch am Sonntag beim Tabellensiebten eigentlich nichts anbrennen, oder?

Ein Blick auf das Tableau macht deutlich, dass der FCW mit seinen 77 Zählern nicht von ungefähr ganz oben steht. Sowohl was die 108 erzielten Treffer angeht, hier liegt teamintern Beppo Raudino mit 21 ganz vorne, als auch die Anzahl der Gegentore (29) – Wülfrath weist in beiden Kategorien die Bestwerte in der Gruppe 2 auf. Dennoch: Für die entscheidenden drei Punkte muss die Elf um Kapitän Maik Bleckmann schon selbst sorgen. Derweil setzte der FCW-Vorstand im Vorfeld ein deutliches Zeichen.

„Wir haben kurzfristig einen Bus gechartert, bieten unseren Fans die kostenlose Hin- und Rückfahrt nach Essen an. Abfahrt ist um 9.45 Uhr im Stadtzentrum ‚Am Diek‘. Wir gehen davon aus, dass viele Anhänger mit dabei sind und unsere Mannschaft lautstark unterstützen“, betont Michael Massenberg. Der 1. Vorsitzende des FCW fügt hinzu: „Wir werden TuSEM keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Die gleiche Spielfreude und Leidenschaft wie in den vergangenen Wochen vorausgesetzt, dürfte aber nichts schief gehen. Die Jungs müssen einfach die Früchte für ein dreiviertel Jahr harter Arbeit ernten. Und: Wir fahren als Bezirksligaklub nach Essen und wollen die Heimreise am liebsten als Landesligist antreten.“ Schmunzelnd ergänzt der „Präses“ angesichts der Situation in der 2. Bundesliga: „Der Hamburger SV brauchte sieben Jahre, um wieder in die erste Liga aufzusteigen. Wir hätten, nach dem Abstieg in 2023, die Rückkehr in die Landesliga dann in nur zwei Jahren geschafft.“

In spielerischer und taktischer Hinsicht sind die Essener für den Aufstiegskandidaten keine unbekannte Größe. „Wir kennen den Gegner, haben durchaus Respekt. Die können an einem guten Tag auch die Spitzenklubs schlagen. Wir wissen, was auf uns zukommt“, so die Einschätzung von Joscha Weber. Der Coach weiß natürlich in erster Linie um die Qualitäten seiner Schützlinge: „Da reden wir nicht drumherum, brauchen niemanden im Kader großartig zu motivieren. Wir benötigen auch keine zweite Chance eine Woche später zu Hause gegen Mettmann. Wir wollen am Sonntag alles klar machen und den von uns schon oft zitierten Matchball gleich im ersten Versuch verwandeln. Unsere Ambitionen, schon am Sonntag für klare Verhältnisse zu sorgen, werden jedenfalls größer sein als das mögliche Vorhaben der Essener, uns den vorzeitigen Aufstieg zu vermasseln“, zeigt Weber vor dem wichtigsten Saisonspiel die nötige Entschlossenheit.

Den verdienten Lohn einfahren

Nichts anderes fordert der Übungsleiter von seinem Team: „Wenn es drauf ankam, haben die Jungs zuletzt stets geliefert. Wir werden keinen unnötigen Druck aufbauen, aber ich gehe davon aus, dass unser Matchplan auch diesmal aufgeht. Hier im Verein wird, unabhängig vom sportlichen Erfolg, wirklich tolle Arbeit geleistet. Der Aufstieg wäre für alle daran Beteiligten der verdiente Lohn.“ Der Coach hat auch diesmal seinen zuletzt erfolgreichen Kader beisammen. Ein, zwei Positionen in der Anfangsformation sind womöglich noch offen. Aber das scheint eher ein „Luxusproblem“.

Der am vergangenen Montag 37 Jahre jung gewordene Abwehrchef Maik Bleckmann steht auf jeden Fall in der Startelf. Er sagt: „Das 3:0 im Hinspiel zählt heute nicht mehr. Wir müssen, wie schon in den letzten Spielen, auch diesmal hundert Prozent auf den Platz bringen. TuSEM holte bei Solingen 03 immerhin einen Punkt, siegte zuletzt beim ASV Mettmann mit 2:1. Von daher wird das kein Selbstläufer. Andererseits haben wir durch die jüngsten Siege viel Selbstvertrauen getankt, haben nicht nur erfolgreichen, sondern auch attraktiven Fußball gezeigt. Vor allen Dingen glauben wir an uns und unsere Stärken. Vor einem Jahr verpassten wir den Aufstieg um einen Punkt. Jetzt sind wir dran, diesmal packen wir es.“ Der Spielführer ergänzt: „Das mit dem Fanbus ist eine super Idee des Vorstands. Gerade in einem solch wichtigen Spiel wird die Unterstützung durch die eigenen Fans uns als Mannschaft noch mal zusätzlich anspornen.“ Und der Routinier schiebt noch ein „Bonmot“ hinterher: „Die frühe Anstoßzeit ist kein Problem. Klappt das mit dem Aufstieg, haben wir anschließend mehr Zeit zum Feiern.“