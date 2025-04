1. FC Wülfrath verteidigt den Gipfel leidenschaftlich

Das nötige Quäntchen Glück hatten die Wülfrather: Im Anschluss an eine Ecke traf Maximilian Eisenbach unhaltbar für 03-Torhüter Björn Nowicki in die lange Ecke. Unbeschreiblich der Jubel beim FCW. Als sich der erste Freudentaumel gelegt hatte pfiff Schiri Emircan Kandemir kurz darauf die Partie endlich ab. „Spitzenreiter, Spitzenreiter“, skandierten die überglücklichen Sieger. Enttäuschung dagegen bei den Platzherren nach diesem späten K.o.

„Die 1. Spielvereinigung Solingen-Wald 03 steht unter Schockstarre“, hieß es tags darauf im vereinseigenen Online-Auftritt. Tatsächlich gehört zur Wahrheit, dass eine Punkteteilung dem Spielverlauf womöglich eher entsprochen hätte. Den Gästen konnte es egal sein. Sie hatten in diesem Duell auf höchstem Bezirksliganiveau für das bessere Ende eine Menge investiert. Sieg-Torschütze „Eisi“ Eisenbach brachte es auf den Punkt: „Anfangs waren wir nicht gut im Spiel, haben uns dann aber mächtig gesteigert und spielten eine ganz starke zweite Halbzeit. Wir haben uns alle reingehängt, als Kollektiv kämpferisch alles gegeben. Beim Siegtor stand ich im Strafraum goldrichtig. Irgendwie entwickelst du, auch wenn du kein Stürmer bist, ein Gespür dafür, wo du in solchen Situationen stehen musst. Es ist ein super Gefühl in einem derart wichtigen Spiel den Siegtreffer zu erzielen.“

Keeper erwischt Sahnetag