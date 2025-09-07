1. FC Wülfrath verschenkt die erste Halbzeit an die TuRU

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
TuRU 80 Düsseldorf – 1. FC Wülfrath 3:1 (2:0). Der harte Kern der TuRU-Anhänger machte bereits vor dem Anpfiff lautstark Betrieb. Beim Einlaufen der beiden Teams dröhnte der Kulthit „Hells Bells“ der australischen Rocklegenden von AC/DC aus den Stadionlautsprechern. Es war alles bestens bereitet für ein spannendes Landesliga-Derby. Allein Wülfraths Kicker konnten mit dieser tollen Atmosphäre nichts anfangen, spulten in den ersten 45 Minuten einfach so ihr Pensum ab – mutlos, ohne nennenswerte Gegenwehr und das nötige Selbstvertrauen.