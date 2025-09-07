 2025-09-04T13:21:47.781Z

Verbesserungswürdiger Auftritt Wülfraths.
Verbesserungswürdiger Auftritt Wülfraths. – Foto: Jochen Classen

1. FC Wülfrath verschenkt die erste Halbzeit an die TuRU

Die FCW-Fußballer steigern sich nach der Pause und einer deutlichen Ansprache von Trainer Joscha Weber, können das Ruder aber nicht mehr herumreißen.

TuRU 80 Düsseldorf – 1. FC Wülfrath 3:1 (2:0). Der harte Kern der TuRU-Anhänger machte bereits vor dem Anpfiff lautstark Betrieb. Beim Einlaufen der beiden Teams dröhnte der Kulthit „Hells Bells“ der australischen Rocklegenden von AC/DC aus den Stadionlautsprechern. Es war alles bestens bereitet für ein spannendes Landesliga-Derby. Allein Wülfraths Kicker konnten mit dieser tollen Atmosphäre nichts anfangen, spulten in den ersten 45 Minuten einfach so ihr Pensum ab – mutlos, ohne nennenswerte Gegenwehr und das nötige Selbstvertrauen.

Weber wütet nach Abpfiff

