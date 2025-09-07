1. FC Wülfrath verschenkt die erste Halbzeit an die TuRU

„Was die Jungs in der ersten Halbzeit ablieferten, grenzte fast schon an Unverschämtheit. Wir haben dem Gegner im Mittelfeld zu viele Freiräume gelassen. Tempo und Passqualität, wir waren zu oft zweiter Sieger. Man musste fast den Eindruck haben, hier spielt eine ambitionierte Herrenmannschaft gegen ein überfordertes Schülerteam“, kritisierte Joscha Weber hinterher den uninspirierten Auftritt seiner Elf vor der Halbzeitpause. Der FCW-Chefcoach nahm, neben Keeper Mika Mrstik, nur die beiden Abwehrstrategen Maik Bleckmann und Arman Corovic aus der Kritik. Zumindest was Einsatzbereitschaft und Mentalität anging.