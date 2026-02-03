1. FC Wülfrath verpasst Befreiungsschlag gegen SC Velbert

1. FC Wülfrath verpasst Befreiungsschlag – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Im direkten Vergleich zweier Teams aus dem unteren Drittel der Landesliga, Gruppe 1, verstanden es die Wülfrather nicht, einen vorentscheidenden Schritt in die vorerst gesicherte Tabellenregion zu machen. Wirklich schlecht spielte der FCW nicht. Fakt ist aber auch, dass in Hälfte eins zu oft zahlreiche Fehler und Missverständnisse, wenn es im Umschaltspiel in Richtung gegnerischen Strafraum ging, die Offensivaktionen hemmten.

Möglichst schnell auszugleichen, lautete beim Gast die Devise für den zweiten Durchgang. Hätte klappen können. Doch Saki Xiros brachte das Spielgerät nach dem finalen Bühring-Zuspiel (56.) in bester Schussposition nicht im gegnerischen Kasten unter, traf stattdessen nur den Querbalken. Glück für die Velberter. Eine Momentaufnahme, die verdeutlicht, dass Wülfrath an diesem (gebrauchten) Tag nicht nur die letzte Überzeugung, sondern auch die Qualität fehlte.

„Wir haben im Aufbau einige falsche Entscheidungen getroffen, zu unsauber gespielt. Es fehlte über weite Strecken die Passgenauigkeit. Zumindest stimmte vor dem eigenen Strafraum das Spiel gegen den Ball“, analysierte Joscha Weber im Rückblick auf die ersten 45 Minuten. Mit der einzig nennenswerten Chance (32.) scheiterte Gian-Luca Bühring auf Zuspiel von Timo Conde an SV-Schlussmann Joel Lanz. Auf der Gegenseite nutzten die Gastgeber ihre bis dahin einzig zwingende Tormöglichkeit (37.) durch den vom Oberligisten TuS Ennepetal gekommenen Julian Kray, der nach einer scharfen Hereingabe von der rechten Seite einen Schritt schneller am Ball war als seine Gegenspieler.

Wülfrath ohne Tor trotz Überzahl

Aus seinen optischen Vorteilen schlug der FCW in der Folge kein Kapital. Selbst in Überzahl nicht, nach der „Ampelkarte“ (81.) für Velberts Abwehrroutinier Tobias Doil. Dass es nicht an der Einstellung fehlte, sich sein Team, wie der Coach feststellte, vielmehr energisch gegen die drohende Niederlage wehrte und auch die Mehrzahl der Zweikämpfe gewann, bleibt deshalb eine Randnotiz, weil der zahlenmäßige Erfolg ausblieb. „In den entscheidenden Situationen fehlte uns die letzte Entschlossenheit. Wir waren heute nicht gut genug, um uns zu belohnen. Daran ändert auch nichts die Tatsache, dass das auf eher bescheidenem Niveau stehende Spiel eigentlich keinen Sieger verdient hatte.“

Mitten drin in der englischen Woche – am Sonntag folgt das Landesliga-Heimspiel (15 Uhr) gegen den SC Kapellen-Erft – tritt der FCW an diesem Mittwoch um 20 Uhr im Kreispokal-Halbfinale beim Kreisliga A-Spitzenreiter SC Sonnborn an. Eine unangenehme Aufgabe gegen einen mit Sicherheit hoch motivierten Gegner, während das Team von Joscha Weber erst einmal die Velbert-Niederlage verdauen muss. Gleichwohl lässt der FCW-Coach keinen Zweifel: „Vor Saisonbeginn hatten wir uns darauf eingeschworen, die erste Runde des Niederrheinpokals zu erreichen. Jetzt stehen wir kurz davor und wollen in Sonnborn den letzten Schritt machen.“

Personell geht der Trainer kein Risiko ein, bietet seine aktuelle Bestbesetzung auf. Dass Pokal-Torhüter Mika Mrstik zwischen den Pfosten steht, ist ohnehin klar. In der Startelf stehen auch Remscheid-Zugang Toni Zupo und der in Velbert noch gelb-rot-gesperrte Youssef El Boudihi.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: