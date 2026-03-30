1. FC Wülfrath verliert Kellerduell gegen SG Unterrath Landesliga, Gruppe 1: FCW-Keeper Marvin Oberhoff pariert mehrfach stark, doch das reicht am Ende nicht. Während die SG Unterrath wenigstens eine gute Chance konsequent nutzt, scheitert das Weber-Team (1.FC Wülfrath) wiederholt am Torhüter oder der eigenen Ungenauigkeit. von RP / Elmar Rump · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Wülfrath kassiert eine bittere Pleite – Foto: Udo Waffenschmidt

1. FC Wülfrath – SG Unterrath 0:1 (0:0). Nichts wurde es aus dem erhofften Wülfrather Sieg im sogenannten Sechs-Punkte-Spiel. In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit, als der FCW viel zu passiv auftrat, den Gästen ohne Not im Mittelfeld die Initiative überließ, erzielte der frei vor Marvin Oberhoff auftauchende Toni Munoz-Bonilla nach einem präzisen Zuspiel von Shunya Hashimoto das Tor des Tages (54.). Der FCW-Schlussmann hatte zuvor (46.) bereits eine erste Möglichkeit der Düsseldorfer vereitelt und musste später, als die Einheimischen angesichts des Rückstands mehr und mehr in die Offensive gingen und die SGU mit schnellem Umschaltspiel konterte, einige brenzlige Situationen reaktionsschnell bereinigen.

„Unterrath nutzte zumindest eine ihrer Tormöglichkeiten. Wir dagegen haben aus unseren zahlreichen Chancen nichts gemacht. So kannst du kein Spiel gewinnen. Die Passivität in den ersten 15 Minuten nach der Pause darf uns so nicht passieren, und das Gegentor sowieso nicht. Wir haben zwar vieles versucht, aber letztlich zu wenig investiert. Das ist im Abstiegskampf zu wenig, wir haben heute drei Big points liegen lassen“, urteilte Trainer Joscha Weber nach dem Abpfiff. Ivezic lässt die Führung liegen In der ersten Hälfte war es eine Partie auf bescheidenem Landesliganiveau. Beide Mannschaften standen in der Defensive stabil, gingen aber lange Zeit kein Risiko ein, das Geschehen spielte sich weitgehend im Mittelfeld ab. Geprägt indes von Fehlpässen und unzähligen Zweikämpfen. Keine Frage: Da spielte bei den 22 Akteuren auch eine Portion Nervosität eine Rolle. Es sind zwar noch einige Spieltage zu absolvieren, dennoch wollten beide Seiten in dieser Begegnung natürlich schon einmal ein Zeichen setzen.

Erst nach und nach wurde es auch in spielerischer Hinsicht besser. Maik Bleckmann stoppte im eigenen Strafraum gerade noch Unterraths besten Torschützen Christian Bus (28.), scheiterte dann im direkten Gegenzug nach der Flanke von Toni Zupo mit einem Kopfball an Keeper Payam Safarpour-Malekabad. Die größte Chance bot sich drei Minuten darauf Daniel Ivezic, doch der schoss frei stehend nach einer Kombination über mehrere Stationen knapp vorbei. Das musste eigentlich die Führung sein. Gebrauchter Nachmittag für den FCW Unterrath zeigte sich zu Beginn der zweiten Spielhälfte wesentlich aktiver. Gleichwohl hielt der FCW später dagegen, warf nun endlich seine kämpferischen Qualitäten in die Waagschale. Der gerade eingewechselte Saki Xiros schoss knapp vorbei (59.). Auf der Gegenseite blockte Abwehrchef Bleckmann einen Angriff der Gäste im letzten Moment ab und forderte im gleichen Moment seine Kollegen lautstark zu mehr Aufmerksamkeit und Entschlossenheit im Zweikampf auf. Nur gut, dass Torsteher Oberhoff an der Strafraumgrenze mit einem Reflex gegen Hashimoto ein weiteres Gegentor verhinderte (67.). Kurz darauf (69.) gab es nach einem vermeintlichen Foul an Gian-Luca Bühring im Strafraum nicht den geforderten Elfer.