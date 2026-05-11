1. FC Wülfrath verliert Abstiegsduell wegen „Nicht-Leistung“

Gleichwohl waren das nur Momentaufnahmen, denn direkt im Anschluss gelang Sunda gegen eine vielbeinige, aber nicht konsequent klärende FCW-Deckung bereits der Ausgleich. Erneut ein frühes Gegentor, denn auch in Durchgang eins gerieten die Platzherren durch Sunda in Rückstand (8.), nachdem Marvin Oberhoff in der gleichen Szene zunächst zweimal klären konnte. Da waren die Vorderleute des Keepers überhaupt nicht im Bild. Ohnehin gingen die Gäste die Partie aktiv an. Der frühe Rückstand hinterließ Eindruck beim Gastgeber. „Mehr Galligkeit“ und „Wir müssen viel mehr tun“, forderte Trainer Joscha Weber mehr Intensität in den Zweikämpfen. Wülfrath tat sich in dieser Phase tatsächlich schwer. Born dagegen machte das ordentlich, war um Ballkontrolle bemüht.