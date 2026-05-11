1. FC Wülfrath verliert Abstiegsduell wegen „Nicht-Leistung“

„Auswärtssieg, Auswärtssieg“ skandierten die Borner überglücklich nach dem Erfolg am Erbacher Berg. Riesenenttäuschung dagegen im Lager der Platzherren, die dieses Abstiegsduell ja unbedingt für sich entscheiden wollten. Es blieb beim Vorsatz.
Über weite Strecken von den Fans auf dem Klubheim-Balkon lautstark angefeuert, schienen die Wülfrather nur wenige Minuten lang die Partie tatsächlich auf ihre Seite ziehen zu können. In der 50. Spielminute scheiterte Toni Zupo mit einer klaren Chance an Gäste-Torhüter Gian-Luca Musset, ehe Gian-Luca Bühring im Nachsetzen die 2:1-Führung markierte (51). Eine gute Phase für den FCW, denn direkt hinterher wurde Zupo im letzten Moment gestoppt, die folgende Zupo-Ecke köpfte Kapitän Maik Bleckmann knapp vorbei.
Gleichwohl waren das nur Momentaufnahmen, denn direkt im Anschluss gelang Sunda gegen eine vielbeinige, aber nicht konsequent klärende FCW-Deckung bereits der Ausgleich. Erneut ein frühes Gegentor, denn auch in Durchgang eins gerieten die Platzherren durch Sunda in Rückstand (8.), nachdem Marvin Oberhoff in der gleichen Szene zunächst zweimal klären konnte. Da waren die Vorderleute des Keepers überhaupt nicht im Bild. Ohnehin gingen die Gäste die Partie aktiv an. Der frühe Rückstand hinterließ Eindruck beim Gastgeber. „Mehr Galligkeit“ und „Wir müssen viel mehr tun“, forderte Trainer Joscha Weber mehr Intensität in den Zweikämpfen. Wülfrath tat sich in dieser Phase tatsächlich schwer. Born dagegen machte das ordentlich, war um Ballkontrolle bemüht.
Nach einer halben Stunde setzte Wülfrath offensiv mehr Akzente. Saki Xiros fand auf Zuspiel von Florian Schikowski im glänzend reagierenden Musset seinen Meister (32.), der aber in der nächsten Situation keine Abwehrmöglichkeit gegen den platzierten Kopfball von Timo Conde hatte – 1:1 nach der Zupo-Flanke. Bühring (39.) und dem nicht entschlossen genug agierenden Conde (44.) boten sich bis zur Pause noch zwei halbe Möglichkeiten.
„Auf geht’s Wülfrath, kämpfen und siegen“, mit dieser Vorgabe schickte der harte Kern der FCW-Fans sein Team in die zweite Hälfte. Anfangs mit Erfolg. Andererseits fiel der 2:2-Ausgleich viel zu früh. Immerhin: In der Folge war es ein offenes Duell. Mit leichten optischen Vorteilen für Wülfrath und Torchancen auf beiden Seiten. Letztlich stand für beide Klubs ja viel auf dem Spiel. Born zeigte vor dem gegnerischen Tor indes mehr Entschlossenheit. Mit einem Doppelpack (77., 87.) entschied schließlich Anouar Isaoui die Partie. In beiden Situationen stimmte hinten die Zuordnung bei den Wülfrathern nicht. Die versuchten indes bis zum Schluss dagegen zu halten.
In der Nachspielzeit parierte Schlussmann Musset den Freistoß von Youssef El Boudihi und auch den Schuss von Nico Köhler. Dann war Feierabend. Trainer Joscha Weber redete dann zwei Stunden nach dem Abpfiff Klartext: „Wir sind alle maßlos enttäuscht. Ich sage es deutlich: Das war angesichts der Bedeutung des Spiels eine Nichtleistung unserer Mannschaft. Wir haben bei Weitem nicht das gezeigt, was wir uns vorgenommen hatten und was im Abstiegskampf gefordert ist. Jetzt geht es für uns nur noch um den Relegationsplatz.“