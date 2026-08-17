1. FC Wülfrath verlegt Pokalspiel gegen MSV Duisburg

Wülfrath weicht für das Pokalspiel nach Velbert aus – Foto: Jochen Classen

1. FC Wülfrath – MSV Duisburg. Für die Fußballer des 1. FC Wülfrath steht der erste Höhepunkt in dieser Saison bereits am Dienstag, 25. August an. Dann empfängt der Landesliga-Absteiger in der ersten Runde des Niederrheinpokals den ambitionierten Drittligisten MSV Duisburg. Eine Herausforderung, auf die sich Chefcoach Joscha Weber und sein Trainerteam freuen.

Wichtige Vorschriften für den FCW

Mit den Duisburgern kommt eine Mannschaft, die unter dem Dach des Deutschen Fußballbundes am Spielbetrieb teilnimmt. Deshalb gelten besondere Sicherheitsauflagen auch für das Pokalduell gegen den Wülfrather Bezirksligisten. An die Abgabe des Heimrechts verschwendet der Klub jedoch keinen Gedanken. „Die Spieler freuen sich darauf und als Verein sagt man, das sind schon einmalige Erlebnisse“, erklärt Michaela Massenberg. Die 2. Vorsitzende des 1. FCW berichtet von intensiven Gesprächen mit der Stadt, um die Partie im heimischen Lhoist Sportpark über die Bühne zu bringen. „Wir müssten in mehreren Bereichen Sicherheitszäune aufbauen. Die Stadt hat sich sehr bemüht, Lösungen zu finden, wollte die Absperrung mit Bauzäunen realisieren, doch weil die Anlage nach unten offen ist, wäre es sehr schwierig geworden“, erläutert Massenberg und ergänzt mit Blick auf die Kosten: „Minimum 70 professionelle Ordner wären vorgeschrieben gewesen. Wir haben gar nicht so viele Zuschauer, aber Duisburg hat da eine ganz andere Fanszene. Ein solcher Gegner ist für einen Amateurverein natürlich eine großartige Chance, zugleich aber auch ein finanzielles Wagnis.“

Wülfrath weicht nach Velbert aus

Wie so oft liegt die Lösung für das Problem ganz nah. Die Wülfrather weichen für das Pokalspiel in die IMS Arena nach Velbert aus. Dort ist Oberligist SSVg, gerade erst aus der Regionalliga abgestiegen, zu Hause. Das Stadion bietet einen professionellen Rahmen für den regionalen und überregionalen Sport. Rund 3000 Zuschauer sind hier möglich auf der überdachten Haupttribüne mit Sitzplätzen und den Stehplatzbereichen. „Wir hoffen, dass nicht nur unsere Anhänger kommen, sondern auch Fans aus der Region, die einfach mal Drittliga-Fußball hautnah erleben wollen“, sagt Michaela Massenberg und bestätigt: „Wenn rund 1000 Zuschauer kommen, gehen wir mit plus/minus null raus, also ohne Gewinn, aber auch ohne Verlust.“