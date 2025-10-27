1. FC Wülfrath verlässt mit Heimsieg die Abstiegszone

In der Offensive fehlten den Gästen ohnehin Durchschlagskraft und Entschlossenheit. Bis auf die Szene in der 80. Spielminute, als dem eifrigen Soma Ando der Gegentreffer zum 3:1-Zwischenstand gelang. Ein Tor, das Joscha Weber ärgerte: „Das war völlig unnötig und überflüssig. Da haben wir hinten geschlafen.“ Ohnehin war der Chefcoach des FCW mit der Leistung in Durchgang zwei nicht wirklich einverstanden: „In der ersten Halbzeit haben wir gegen den von Beginn defensiv eingestellten Gegner vieles richtig gemacht. Wir haben lange Zeit die nötige Geduld bewiesen, haben den Gegner laufen lassen und nach 20, 25 Minuten das Heft endgültig in die Hand genommen.“ Nur in der Chancenverwertung hätten die Wülfrather noch zulegen müssen. Gleichwohl ein fast schon gewohntes Bild. Dazu später.

Die Pausenführung ging jedenfalls vollkommen in Ordnung. Nach der Ecke von Florian Schikowski köpfte Arman Corovic zur Führung ein (28.) – nach Kopfballvorlage von Kapitän Maik Bleckmann. Die vergebenen Möglichkeiten von Alex Fagasinski (26.), der über seine linke Seite auch viele Offensivakzente setzte, Beppo Raudino (33.) und Schikowski (34., 38.) fielen nicht sonderlich ins Gewicht, weil Ebrahim Omayrat der fast mit dem Halbzeitpfiff noch das Außennetz traf, die Vorarbeit von Youssef El Bouhidi zum 2:0 nutzte (39.). Der FCW zur Pause also im Soll. Was sollte da noch schief gehen? Zumal Velberts Issa Issaka nach dem Foul gegen den auf und davon stürmenden Gian-Luca Bühring mit Gelb-Rot vom Platz flog (50.).

Wülfrath lässt locker

Die Wülfrather gingen zunächst noch engagiert zur Sache. Den direkt aufs Tor geschlagenen Eckball von Florian Schikowski parierte der starke TVD-Schlussmann Fabian Müske, der auch den Nachschuss von Beppo Raudino entschärfte (59.) und später (73.) einen Schritt schneller am Ball war als „Saki“ Xiros. Aber angesichts der vermeintlich klaren Führung trat der Gastgeber nicht mehr mit der letzten Überzeugung auf. Immerhin war da noch Nico Köhler. Der lange verletzt ausgefallene Angreifer, der zuletzt wieder mehr Spielanteile bekam, sorgte mit seinem Doppelpack (76., 89.) am Ende für klare Verhältnisse. Gegen nur noch zehn Velberter, die nach Satos Gegentor fünf, sechs Minuten lang munter nach vorne spielten, die Abwehr der Einheimischen tatsächlich noch „beschäftigten“.

Erst mit dem 4:1 von Schikowski, der noch Keeper Müske ausspielte, war die Sache endgültig erledigt. „Nach dem Platzverweis gegen Velbert waren wir nicht mehr richtig konzentriert. Da hätten wir aus der numerischen Überlegenheit und unseren spielerischen Vorteilen mehr machen und deutlicher gewinnen müssen. Andererseits ist der Heimspiel-Bann endlich gebrochen. Auch das zählt“, sagte Joscha Weber.

Schon am Dienstag geht es für den 1. FCW weiter. Um 19.30 Uhr im Kreispokal beim Bezirksligisten Türkgücü Velbert.