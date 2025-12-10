1. FC Wülfrath verlängert mit bewährtem Trainerteam bis 2028

Dass Vorstand und Trainerteam sich mit dieser positiven Entwicklung voll und ganz identifizieren, ist keine Frage. Michaela Massenberg, die 2. Vorsitzende, macht deutlich: „Unser ursprünglich auf drei Jahre ausgerichtetes Projekt, die Rückkehr in die Landesliga, haben wir bereits nach der zweiten Saison erreicht. Selbst wenn wir unseren Ansprüchen in der Landesliga momentan ein wenig hinterherlaufen, ändert das nichts an unserem Vorhaben, mittelfristig die Oberliga ins Visier zu nehmen. Deshalb sind wir sehr froh, dass Joscha Weber und Thomas Cyrys den ambitionierten Weg weiter mit uns gehen wollen. Die beiden haben in kurzer Zeit viel erreicht, uns mit ihrer sportlichen Kompetenz sowie ihrer offenen und ehrlichen Kommunikation überzeugt. Deshalb wollten wir im Vorstand mit der frühzeitigen Vertragsverlängerung auch ein Zeichen setzen.“

Dankbar für das Vertrauen

Joscha Weber dazu: „Ich bin dankbar, dass der Vorstand uns das Vertrauen für die weitere Zusammenarbeit ausgesprochen hat. Das vom Vorstand im Juli 2024 ausgerufene Projekt Landesligaaufstieg haben wir gemeinsam bereits erreicht. Jetzt zählt zunächst einmal, den Verein in der Landesliga zu stabilisieren und dann die nächsten Entwicklungsschritte zusammen zu machen. Die gemeinsame Reise ist längst noch nicht zu Ende.“ Auch Thomas Cyrys freut sich über das Vertrauen: „Zusammen mit dem Vorstand werden wir den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen und die sportliche Entwicklung unserer Mannschaft weiter vorantreiben. Den FCW in der Landesliga zu etablieren und das sportliche Potenzial des Vereins langfristig nutzen, ist gleichermaßen eine Herausforderung und das Ziel für uns.“