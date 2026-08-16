1. FC Wülfrath: „Unser Ziel ist der direkte Wiederaufstieg“

Wülfrath möchte wieder zurück in die Landesliga. – Foto: Jochen Classen

1. FC Wülfrath – SuS Haarzopf. „Das Fußballwunder blieb aus“, titelte unsere Redaktion am 8. Juni, nachdem der Abstieg des 1. FC Wülfrath aus der Landesliga feststand. Der 2:1-Heimerfolg gegen Oberliga-Aufsteiger Solingen-Wald 03 taugte nicht, um das direkte Abrutschen zurück in die Bezirksliga zu verhindern. Am Ende gab ein Tor im direkten Vergleich mit dem SSV Bergisch Born den Ausschlag.

Weber sieht seinen Kader verstärkt

So weit die jüngste Vergangenheit. Für das Trainerduo Joscha Weber/ Thomas Cyrys ist das längst abgehakt und seit Beginn der Vorbereitung auch für den in Teilen veränderten Kader kein Thema mehr. Der Fokus gilt spätestens seit dieser Woche den kommenden Aufgaben in der Bezirksliga, Gruppe 6. Gleichwohl unterbrochen durch das sportliche Highlight am 25. August, der ersten Runde im Niederrheinpokal. Um 19.30 Uhr ist dann der Drittligist MSV Duisburg zu Gast – in der IMS Arena in Velbert.

In der gewohnten Heim-Spielstätte, dem Lhoist Sportpark, gibt an diesem Sonntag (Anstoß 15 Uhr) zum Punktspielauftakt der SuS Haarzopf seine Visitenkarte ab. „Es ist für uns wichtig, erfolgreich zu starten. Das wäre der erste Schritt in die richtige Richtung, selbst wenn man vor dem ersten Pflichtspiel nicht so recht weiß, wo man steht“, sagt Joscha Weber.

Der Chefcoach formuliert noch einmal deutlich die Ambitionen des FCW: „Unser Ziel ist der direkte Wiederaufstieg. Da reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Im Vergleich zur Vorsaison hat sich der Kader nur geringfügig verändert. Wir haben die Leistungsträger gehalten und uns punktuell verstärkt - mit fußballerischer Qualität, Mentalität und Erfahrung.“ Dass am ersten Spieltag nicht das nominell stärkste Team zur Verfügung steht, muss der 32-jährige Übungsleiter akzeptieren. So fehlen die verletzten Daniel Ivezic, Lukas Trier und (vor allen Dingen) Abwehrchef und Kapitän Maik Bleckmann. Saki Xiros und Toni Zupo sind in Urlaub.

Bewährungsprobe zum Auftakt

„Genau deshalb haben wir unseren Kader auch in der Breite mit Qualität aufgestellt, um solche Engpässe zu kompensieren. Jetzt müssen sich die Spieler beweisen, die nachrücken. Und die haben schließlich alle den Anspruch, in der ersten Elf stehen zu wollen. Wir Trainer erwarten einfach, dass sich die Jungs richtig reinhängen, schließlich können sich auch vermeintliche Stammkräfte nicht auf irgendwelchen Lorbeeren ausruhen. Alle dürfen sich in den Trainingseinheiten anbieten, damit wir Spieltag für Spieltag die beste Elf ins Rennen schicken.“ Mit Jammern halten sich die Coaches erst gar nicht auf, der Kader ist gut vorbereitet, auf den ersten Spieltag und den Gegner sowieso.

Ähnlich wie die ebenfalls stark eingeschätzte Konkurrenz mit Burgaltendorf oder Frohnhausen wollen auch die Essener eine gute Rolle spielen. Letzte Saison landete das vor vier Jahren aus der Kreisliga A aufgestiegene Team von Trainer Matthias Walter auf Rang fünf – aktuell eher mit der Ausrichtung nach oben. „Das wird nicht einfach gegen Haarzopf, eine kämpferisch und spielerisch starke Mannschaft. Wir wollen aber direkt ein Zeichen setzen, wollen unsere Zuschauer mit einem Sieg und einer überzeugenden Leistung gleich wieder auf unsere Seite ziehen“, macht Joscha Weber deutlich und ergänzt: „Wir haben das Ziel aufzusteigen natürlich auch im Mannschaftskreis klar formuliert. Jetzt gilt es, mit diesem Druck umzugehen. Dieser kann ja auch zusätzliche Kräfte freisetzen, damit leistungsfördernd sein. Wir haben in den letzten Wochen hart gearbeitet und alles getan, um gut aus den Startlöchern zu kommen, personelle Ausfälle hin oder her.“